Matthias Davet Sport-Journalist

Kurz nach dem EM-Titel über 800 m wird Audrey Werro (22) eine Krone überreicht – genau wie Amy Hunt (24), der britischen Königin über 100 und 200 Meter.

Man hätte deswegen meinen können, dass es die Offiziellen waren, die Werro die Krone überreicht haben. Hat sie doch mit ihrem Sieg die zweifache Titelverteidigerin Keely Hodgkinson (24) entthront. Doch das war keineswegs der Fall.

«Die Leute aus meinem Verein haben sie mir geschenkt», verrät die Freiburgerin Blick. «Heute bin ich sozusagen die Königin des 800-Meter-Laufs, also erlaube ich mir, sie zu tragen.» Wie könnte man ihr da widersprechen?

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Fündig in schäbigem Laden

Am Ausgang der Mixed Zone warteten die Mitglieder des Leichtathletikvereins Belfaux auf Werro, um sie zu feiern. Während des Wartens erzählt Clélia die Geschichte hinter der Krone – die Werro übrigens während des Feierns nie abgenommen hat. «Wir haben gesehen, dass Amy Hunt eine bekommen hat und haben beschlossen, dasselbe für Audrey zu machen», so die junge Frau.

Hinter dieser Krone verbirgt sich eine kleine Expedition. Die Gruppe verbrachte eineinhalb Stunden in den Strassen von Birmingham auf der Suche nach ihr. «Schliesslich haben wir eine in einem schäbigen Laden gefunden», fügt Werros Trainingspartner Valentin hinzu. Gesamtkosten der Aktion: 8 Pfund (umgerechnet rund 8.80 Franken) – inklusive Tutu, Ballerinas und Zauberstab. Der Rest der Ausrüstung wurde an Christiane Berset Nuoffer, die Trainerin der Freiburgerin, übergeben. Der Zauberstab passt perfekt zu der Zauberin, die hinter dem Sieg ihres Schützlings steht.

Mit der Krone durch die Nacht

Das war nicht das einzige Geschenk, das Werro nach ihrem Lauf erhalten hat. Nachdem sie ihre Angehörigen umarmt hatte, musste die Läuferin des CA Belfaux zum Stand von Le Gruyère eilen, um dort von den Schweizer Fans gefeiert zu werden.

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Während sie fast schon weiterlief, reichte ihr ihr Manager Julien Nuoffer ein Eis, das ein Verkäufer grosszügig offeriert hatte. Letztendlich landete das Dessert in den Händen von Ryan, Audreys Bruder.

Und was die Krone angeht: Die Freiburgerin hat sie nie vom Kopf genommen. Kurz vor 1 Uhr morgens tauchte sie in einer Kneipe auf, in der ihr gesamter Fanclub auf sie wartete … immer noch mit derselben Kopfbedeckung. Audrey Werro wird zumindest bis zu den Weltmeisterschaften, die nächstes Jahr in Peking stattfinden, die Königin des 800-Meter-Laufs bleiben.