Marathon-Weltmeisterin Peres Jepchirchir steht unter Dopingverdacht. Bei einer Kontrolle wurde EPO nachgewiesen. Die Kenianerin ist vorläufig gesperrt.

Darum gehts Marathon-Weltmeisterin Peres Jepchirchir ist vorläufig gesperrt

Bei einer Kontrolle wurde das verbotene Mittel EPO nachgewiesen

Der Dopingverdacht muss noch geklärt werden

Lynn Piubel Reporterin Sport

Die Leichtathletik wird von einem neuen Dopingfall erschüttert. Peres Jepchirchir (33) zählt zu den erfolgreichsten Marathonläuferinnen der Welt. Doch jetzt sorgt die Kenianerin für negative Schlagzeilen: Die unabhängige Integritätseinheit (AIU) hat sie vorläufig gesperrt.

Der Grund ist eine Dopingprobe, die ausserhalb eines Wettkampfs gemacht wurde. Laut der AIU wurden darin Spuren von Erythropoetin (EPO) festgestellt. Die Kontrolle fand in Kenia statt, noch bevor Jepchirchir im August beim Sydney-Marathon triumphierte.

EPO ist eine verbotene Substanz, die die Bildung roter Blutkörperchen fördert. Dadurch kann mehr Sauerstoff durch den Körper transportiert werden. Gerade bei Ausdauersportarten wie Marathon kann das die Leistung merklich verbessern und ist daher nicht erlaubt.

Grosse Erfolge, nun die Sperre

Jepchirchir gewann 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold im Marathon. Auch bei den grossen Marathon-Rennen in New York, Boston und London feierte sie Siege. 2024 triumphierte sie in London, bevor sie 2025 Marathon-Weltmeisterin wurde.

Die Sperre ist allerdings noch kein endgültiges Urteil. Der Dopingverdacht muss im weiteren Verfahren geklärt werden. Ob Jepchirchir tatsächlich gegen die Anti-Doping-Regeln verstossen hat und was ihr dann droht, ist noch offen.

Der Fall wirft erneut ein Schlaglicht auf den kenianischen Laufsport. In den vergangenen Jahren gerieten zahlreiche Athletinnen und Athleten aus dem Land wegen Dopingverstössen in Schwierigkeiten. Bis das Verfahren abgeschlossen ist, besteht die Unschuldsvermutung.