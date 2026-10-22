Die Leichtathletik-EM 2030 findet in Helsinki statt. Die finnische Hauptstadt setzt sich gegen Brüssel durch und wird Austragungsort des europäischen Kräftemessens.

Fabienne Kleinhenz

Im Rennen um den Austragungsort der Leichtathletik-EM 2030 gibt es einen Gewinner! Helsinki setzt sich gegen Brüssel durch und wird somit Austragungsort der Europameisterschaft 2030. Dies teilt der europäische Leichtathletikverband EAA am Donnerstag mit.

Das historische Olympiastadion, das 2020 nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wiedereröffnet wurde, wird damit der Schauplatz des hochklassigen Zusammentreffens der europäischen Leichtathletik-Elite.

«Wir freuen uns sehr, Helsinki den Zuschlag für die Leichtathletik-Europameisterschaften 2030 zu erteilen. Die Stadt nimmt einen herausragenden Platz in der Geschichte unseres Sports ein», sagte EAA-Präsident Dobromir Karamarinov (68).

Damit kommt die EM nach 1971, 1994 und 2012 wieder in die finnische Hauptstadt.