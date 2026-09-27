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HSC Suhr Aarau – GC 23:27
Amicitia holt wichtigen Auswärtssieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HSC Suhr Aarau – GC Amicitia (23:27).
Publiziert: 21:17 Uhr
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