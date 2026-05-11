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Highlights im Video
Knifflige Penaltyszenen sorgen für Gesprächsstoff

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Lugano – FC St. Gallen (1:2).
Publiziert: vor 29 Minuten
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Die Highlights des 36. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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FC Lugano
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FC St. Gallen
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