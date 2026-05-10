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Super League: Die Highlights der Partie FCZ – GC (2:1)
Highlights im Video
Hubers Penalty-Parade sorgt für das grosse GC-Zittern
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Zürich gegen GC (2:1).
Publiziert: vor 27 Minuten
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