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Highlights im Video
Burkart-Hammer gegen Lausanne lässt Winterthur hoffen

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Winterthur – FC Lausanne-Sport (2:1).
Publiziert: vor 28 Minuten
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Die Highlights des 36. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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FC Lausanne-Sport
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