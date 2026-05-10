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Super League: Die Highlights Winterthur – Lausanne (2:1)
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Burkart-Hammer gegen Lausanne lässt Winterthur hoffen
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Winterthur – FC Lausanne-Sport (2:1).
Publiziert: vor 28 Minuten
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