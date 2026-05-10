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Highlights im Video
Tor-Streich von Servette-Teenie gegen Luzern ist ein Gedicht

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Luzern – Servette FC (3:3).
Publiziert: vor 28 Minuten
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Die Highlights des 36. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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Servette FC
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FC Luzern
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