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Super League: Highlights der Partie Winterthur – Basel (0:2)
Highlights im Video
FCB macht mit Traoré-Traumtor den Sack zu
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Winterthur – FC Basel (0:2).
Publiziert: 00:07 Uhr
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