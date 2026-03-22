DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
FCZ-Cavaleiro beendet Thuns Mega-Serie per Kopf

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FCZ – FC Thun (2:1).
Publiziert: 00:39 Uhr
Kommentieren
Die Highlights des 31. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
FC Zürich
FC Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen