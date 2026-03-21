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Dieci Challenge League
CL: Die Highlights der Partie Vaduz – Yverdon (2:1)
Highlights im Video
Dieser Mack-Hammer leitet Vaduzer Comeback-Sieg ein
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Vaduz – Yverdon Sport FC (2:1).
Publiziert: vor 54 Minuten
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Die Highlights des 31. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
2:40
Highlights im Video
Dieser Mack-Hammer leitet Vaduzer Comeback-Sieg ein
In diesem Artikel erwähnt
Challenge League
Yverdon Sport FC
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