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Highlights im Video
Nach 13 Minuten schenkt GC-Diaby Servette das 3:0

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Servette – GC (5:0).
Publiziert: 00:38 Uhr
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Die Highlights des 31. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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