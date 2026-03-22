DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Die Highlights der Partie Servette – GC (5:0)
Highlights im Video
Nach 13 Minuten schenkt GC-Diaby Servette das 3:0
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Servette – GC (5:0).
Publiziert: 00:38 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 31. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
2:40
Highlights im Video
Dieser Mack-Hammer leitet Vaduzer Comeback-Sieg ein
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Servette FC
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen