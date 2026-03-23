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Highlights im Video
Dorn nagelt Ball ungestört ins Lausanner Gehäuse

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Luzern – Lausanne Sport (4:0).
Publiziert: 00:07 Uhr
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Die Highlights des 31. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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FC Luzern
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