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Super League: Die Highlights von Luzern – St. Gallen (2:2)
Highlights im Video
Baldé tänzelt, trifft und rettet FCSG einen Punkt
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Luzern – FC St. Gallen (2:2).
Publiziert: 12.04.2026 um 23:59 Uhr
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