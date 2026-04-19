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Highlights im Video
Basel und TV-Kameras verpennen Thuner-Tor

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Thun – Basel (3:1).
Publiziert: vor 31 Minuten
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Die Highlights des 33. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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