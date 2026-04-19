DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Die Highlights von Thun – Basel (3:1)
Highlights im Video
Basel und TV-Kameras verpennen Thuner-Tor
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Thun – Basel (3:1).
Publiziert: vor 31 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 33. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
5:21
Highlights im Video
Basel und TV-Kameras verpennen Thuner-Tor
3:15
Highlights im Video
Baldé tänzelt, trifft und rettet FCSG einen Punkt
3:16
Highlights im Video
So holt Schlitzohr Bedia den Penalty raus
3:23
Highlights im Video
Frey versemmelt Penalty – trifft aber von der Mittellinie
3:11
Highlights im Video
Kololli zimmert Sion zur Führung
3:06
Highlights im Video
So einfach lässt sich die FCZ-Abwehr übertölpeln
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Thun
Super League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen