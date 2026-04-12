DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Frey versemmelt Penalty – trifft aber von der Mittellinie

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Winterthur – GC (0:2).
Publiziert: vor 32 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 33. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen