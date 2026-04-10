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Yverdon feiert Heimsieg
Vaduz-Eigentor öffnet Aarau die Tür

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Yverdon Sport FC – FC Vaduz (2:1).
Publiziert: 10.04.2026 um 23:55 Uhr
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Aktualisiert: 10.04.2026 um 23:56 Uhr
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Die Highlights des 33. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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