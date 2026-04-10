DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Challenge League: Highlights von Yverdon – Vaduz (2:1)
Yverdon feiert Heimsieg
Vaduz-Eigentor öffnet Aarau die Tür
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Yverdon Sport FC – FC Vaduz (2:1).
Publiziert: 10.04.2026 um 23:55 Uhr
|
Aktualisiert: 10.04.2026 um 23:56 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 33. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
1:38
Yverdon feiert Heimsieg
Vaduz-Eigentor öffnet Aarau die Tür
In diesem Artikel erwähnt
Yverdon Sport FC
FC Vaduz
Challenge League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen