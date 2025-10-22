DE
Wurde fünfmal Meister
Torhüter verlässt Kadetten Schaffhausen Ende Monat

Kristian Pilipovic, der erfolgreiche Torhüter der Kadetten Schaffhausen, wechselt nach Nordmazedonien. Der Schweizer Handballmeister reagiert mit der Verpflichtung des kroatischen Nationaltorhüters Moreno Car bis zum Saisonende.
Pilipovic verlässt Kadetten Schaffhausen Ende Monat.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

  • Kristian Pilipovic verlässt Kadetten Schaffhausen und wechselt zu GRK Ohrid
  • Pilipovic sucht neue Herausforderung im Ausland für sportliche und persönliche Weiterentwicklung
  • Kroate Moreno Car ersetzt Pilipovic bis Saisonende bei den Kadetten
Kristian Pilipovic wird die Kadetten Schaffhausen per Ende Oktober verlassen. Wie der Schweizer Meister mitteilt, schliesst sich der 30-jährige Goalie dem nordmazedonischen Klub GRK Ohrid an.

Insgesamt feierte der Österreich-Kroate mit den Kadetten zwei Cupsiege und vier Erfolge im Supercup, fünfmal durfte er über den Meisterpokal jubeln. «Ich habe mich entschieden, noch einmal eine neue Herausforderung im Ausland anzunehmen – aus sportlicher und auch persönlicher Motivation heraus, um mich weiterzuentwickeln», erklärt Pilipovic seinen Entscheid.

Als Ersatz verpflichten die Kadetten den Kroaten Moreno Car bis zum Ende der laufenden Saison. Der 29-Jährige spielte zuletzt in seiner Heimat und gehört zum erweiterten Kader der kroatischen Nationalmannschaft.

