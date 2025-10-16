Tabea Schmid spielt auf einem Niveau, das vor ihr noch nie eine Schweizer Handballerin erreicht hat. So ganz daran gewöhnt, hat sich die Nati-Kreisläuferin aber noch nicht.

Seit dieser Saison spielt Tabea Schmid fürs dänische Spitzenteam Esbjerg.

Tabea Schmid: Schweizer Handballerin auf dem Weg zur Weltklasse

Nominierung fürs EM All-Star-Team und Wechsel zum dänischen Spitzenteam Esbjerg

Nach vier Spieltagen zweitbeste Torschützin in der Champions League

Christian Müller Redaktor Sport

Das Prädikat «Weltklasse» wurde noch nie einer Schweizer Handballerin verliehen. Doch nun ist Tabea Schmid (22) kurz davor, in diesen Kreis vorzustossen – wenn sie nicht schon dort angekommen ist. «Ich selber kann das nicht richtig beurteilen», sagt die Nati-Spielerin. «Und eigentlich hört es sich auch noch komisch an.»

Die Fakten sehen so aus: An der EM 2024 ist sie als Kreisläuferin fürs All-Star-Team nominiert. Kurz darauf wird der Wechsel zum dänischen Spitzenteam Esbjerg verkündet. Beim Dritten der letzten beiden Champions-League-Saisons spielt Schmid erstmals auf allerhöchstem Klub-Niveau. Dort ist sie nach vier Spieltagen schon zweitbeste Torschützin. Öfter trifft einzig ihre Teamkollegin und Über-Handballerin Henny Reistad (26). «Ich war nicht sicher, ob ich mich in der Champions League zurechtfinde. Dass es nun so gut läuft, gibt natürlich einen Schub», sagt Schmid.

Abseits des Handballfelds war der Wechsel aus der Grossstadt Kopenhagen in den Küstenort Esbjerg mit seinen 70'000 Einwohnern eine Luftveränderung. «In Kopenhagen hatten viele Spielerinnen noch ihr eigenes Umfeld. Hier in Esbjerg sind alle als Profis des Handballs wegen. Die Stimmung im Verein ist deshalb äusserst familiär geprägt.» Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Klub-Umfeld der erste Champions-League-Triumph erwartet wird. «Als Neuling kann ich das so nicht fordern», meint Schmid zurückhaltend.

Offensiver gibt sich die St. Gallerin, wenn sie, wie diese Woche, mit der Nati im Einsatz steht. In der EM-Quali erwartet Schmid gegen Bosnien (Donnerstag) und in Italien (Sonntag) zwei Siege. «Das muss inzwischen unser Anspruch sein», findet Schmid. An solche Töne muss man sich im Schweizer Frauen-Handball ebenso noch gewöhnen, wie an eine Spielerin von Weltklasse-Format.