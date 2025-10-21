Kadetten Schaffhausen kassieren erste Saisonniederlage

Die Kadetten Schaffhausen kassieren in der European League die erste Saisonniederlage. Der Schweizer Meister unterliegt Partizan Belgrad auswärts mit 26:29.

Hrvoje Horvat muss sich mit den Kadetten erstmals in dieser Saison geschlagen geben. Foto: TIL BUERGY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach elf Spielen – zehn in der Meisterschaft und einem im Europacup – endete die Siegesserie der Kadetten in der laufenden Spielzeit. Beim serbischen Meister lag das Team von Trainer Hrvoje Horvat fast über die gesamte Spielzeit im Rückstand. Wie vor einer Woche beim Sieg gegen die Spanier von Ademar Leon war der Isländer Odinn Rikhardsson der beste Schaffhauser Torschütze (6 Treffer wie Lucas Meister). Auf den dritten Gruppengegner, die Kroaten von Nexe Nasice, treffen die Kadetten erstmals auswärts am 11. November.

Die zweite Niederlage im zweiten Spiel setzte es für den BSV Bern ab. Die Berner unterlagen daheim Montpellier, dem Vorjahresfinalisten der European League, mit 31:37. Dritter Gegner nach den Südfranzosen und den Polen von Ostrovia Ostrow ist in drei Wochen daheim der Gruppenleader Kiel.