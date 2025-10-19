DE
FR
Abonnieren

Auch Suhr Aarau weiter
St. Otmar souverän im Cup-Achtelfinal

St. Otmar St. Gallen und Suhr Aarau lösen ihre Pflichtaufgabe im Cup souverän. Beide Favoriten feiern deutliche Siege gegen die unterklassigen Teams.
Publiziert: 22:13 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
St. Otmar St. Gallen erledigt seine Cup-Aufgabe souverän. (Archivbild)
Foto: St. Otmar St. Gallen
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Der TSV St. Otmar St. Gallen gewinnt im Cup auswärts gegen den Nationalliga-B-Leader SG Yellow/Pfadi Espoirs 31:23 und zieht in den Achtelfinal ein. Bis in die 15. Minute kann der Underdog bis auf einen kurzzeitigen Rückstand lange einen Ein-Tore-Vorsprung halten. Danach spielt St. Otmar, der aktuell Drittplatzierte der QHL, nach und nach seine Klasse aus. Joschua Braun löst mit seinem dritten Treffer zum 10:9 den Knoten für den Favoriten, der anschliessend mit fünf Toren mehr in die Pause geht (19:14).

Mehr Handball
«Weltklasse hört sich für mich noch komisch an»
Nati-Handballerin Tabea Schmid
«Weltklasse hört sich für mich noch komisch an»
Schweizer Handballerinnen setzen Siegesserie fort
EM-Quali-Triumph gegen Italien
Schweizer Handballerinnen setzen Siegesserie fort

Nach Wiederanpfiff bauen die Gäste den Vorsprung weiter aus. Erst nach 45 Minuten kommt SG Yellow/Pfadi Espoirs wieder bis auf fünf Tore an die St. Galler an. Dank einer starken Schlussphase gewinnt St. Otmar das Duell dann dennoch deutlich.

Auch Suhr Aarau ohne Mühe

Der zweite QHL-Teilnehmer, der am Sonntag im Einsatz steht, erledigt die Pflichtaufgabe im Cup ebenfalls souverän. Der HSC Suhr Aarau bezwingt Pfader Neuhausen aus der 1. Liga 32:22. Bereits von Beginn an macht sich der Klassenunterschied bemerkbar und die Aarauer lassen die Schaffhauser nie so richtig herankommen. Den Sieben-Tore-Vorsprung zur Pause (18:11) baut Suhr Aargau weiter aus und gewinnt am Ende deutlich.

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen