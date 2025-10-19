1/2 St. Otmar St. Gallen erledigt seine Cup-Aufgabe souverän. (Archivbild) Foto: St. Otmar St. Gallen

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Der TSV St. Otmar St. Gallen gewinnt im Cup auswärts gegen den Nationalliga-B-Leader SG Yellow/Pfadi Espoirs 31:23 und zieht in den Achtelfinal ein. Bis in die 15. Minute kann der Underdog bis auf einen kurzzeitigen Rückstand lange einen Ein-Tore-Vorsprung halten. Danach spielt St. Otmar, der aktuell Drittplatzierte der QHL, nach und nach seine Klasse aus. Joschua Braun löst mit seinem dritten Treffer zum 10:9 den Knoten für den Favoriten, der anschliessend mit fünf Toren mehr in die Pause geht (19:14).

Nach Wiederanpfiff bauen die Gäste den Vorsprung weiter aus. Erst nach 45 Minuten kommt SG Yellow/Pfadi Espoirs wieder bis auf fünf Tore an die St. Galler an. Dank einer starken Schlussphase gewinnt St. Otmar das Duell dann dennoch deutlich.

Auch Suhr Aarau ohne Mühe

Der zweite QHL-Teilnehmer, der am Sonntag im Einsatz steht, erledigt die Pflichtaufgabe im Cup ebenfalls souverän. Der HSC Suhr Aarau bezwingt Pfader Neuhausen aus der 1. Liga 32:22. Bereits von Beginn an macht sich der Klassenunterschied bemerkbar und die Aarauer lassen die Schaffhauser nie so richtig herankommen. Den Sieben-Tore-Vorsprung zur Pause (18:11) baut Suhr Aargau weiter aus und gewinnt am Ende deutlich.