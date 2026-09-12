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Winterthur – Brühl 26:27
Brühl wahrt gegen Yellow die weisse Weste

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Yellow Winterthur – LC Brühl Handball (26:27).
Publiziert: vor 27 Minuten
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