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Handball
SPL: Die Highlights Yellow Winterthur – Brühl (26:27)
Winterthur – Brühl 26:27
Brühl wahrt gegen Yellow die weisse Weste
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Yellow Winterthur – LC Brühl Handball (26:27).
Publiziert: vor 27 Minuten
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Winterthur – Brühl 26:27
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