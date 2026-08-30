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Handball
QHL: Highlights der Partie TSV St. Otmar – Kriens (26:34)
TSV St. Otmar – Kriens 26:34
Kriens-Luzern sichert sich souveränen Auswärtssieg
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie TSV St. Otmar St. Gallen – HC Kriens-Luzern (26:34).
Publiziert: vor 23 Minuten
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