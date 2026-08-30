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Pfadi – Suhr Aarau 33:24
Deutlicher Heimsieg für Pfadi Winterthur

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Pfadi Winterthur – HSC Suhr Aarau (33:24).
Publiziert: vor 26 Minuten
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