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Schaffhausen – Thun 42:35
Kadetten glänzen mit Offensivspektakel

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – Wacker Thun (42:35).
Publiziert: vor 28 Minuten
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