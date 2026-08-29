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Basel – GC Amicitia 29:35
Zürcher sorgen für zweite Basler Saisonpleite

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie RTV 1879 Basel – GC Amicitia Zürich (29:35).
Publiziert: 21:14 Uhr
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