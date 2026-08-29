DE
FR
Abonnieren

Stäfa – Bern 21:34
Zürcher gehen zu Hause regelrecht unter

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Handball Stäfa – BSV Bern (21:34).
Publiziert: vor 27 Minuten
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL und SPL im August
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen