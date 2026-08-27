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QHL: Die Highlights Kriens-Luzern – Pfadi 34:29
Kriens-Luzern – Pfadi 34:29
Luzerner drehen in der zweiten Hälfte auf
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – Pfadi Winterthur (34:29).
Publiziert: 11:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Kriens-Luzern – Pfadi 34:29
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