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Kriens-Luzern – Pfadi 34:29
Luzerner drehen in der zweiten Hälfte auf

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – Pfadi Winterthur (34:29).
Publiziert: 11:00 Uhr
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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