Handball-Nati stellt neuen Zuschauerrekord auf

Neuer Zuschauerrekord im Schweizer Handball – so viele schauten noch nie live zu.

Darum gehts Beim Länderspiel Schweiz gegen Dänemark werden am 8. November über 10'300 Fans in Zürich erwartet

Der bisherige Rekord lag bei 10'040 Fans im EM-Qualifikationsspiel 2016 gegen Deutschland in Zürich

Für die Partie sind noch Stehplätze und wenige Sitzplätze erhältlich, Fans sollen in Rot kommen

Fabienne Kleinhenz

Im Schweizer Handball fällt eine zehn Jahre alte Bestmarke: Beim Männer-Länderspiel zwischen der Schweiz und Dänemark am 8. November in der Swiss Life Arena in Zürich werden so viele Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein wie noch nie bei einem Handballspiel in der Schweiz.

Wie der Schweizerische Handball-Verband in einer Medienmitteilung schreibt, sind für die Partie bereits 10'300 Plätze vergeben. Damit wird die bisherige Rekordmarke übertroffen. Diese stammt vom 5. November 2016. Damals verfolgten 10'040 Fans im Zürcher Hallenstadion das EM-Qualifikationsspiel zwischen der Schweiz und Deutschland. Die Nati verlor die Partie knapp mit 22:23. Der entscheidende Treffer fiel 50 Sekunden vor Schluss.

Ausverkauft ist das Spiel gegen Dänemark noch nicht. Für das Länderspiel sind weiterhin Stehplätze sowie wenige Sitzplätze erhältlich. Der Verband ruft das Publikum dazu auf, in Rot in die Arena zu kommen. Gemeinsam soll so für eine stimmungsvolle Kulisse gesorgt werden.