Kriens-Luzern verliert in der Handball Champions League das Heimspiel gegen die Polen von Kielce mit 30:32. Damit geht die Saison des Schweizer Meisters in der European League weiter.

Christian Müller Redaktor Sport

Ist das bitter: Kriens-Luzern zeigt in der Champions League gegen Kielce – immerhin Champion von 2016 – erneut einen starken Auftritt. Zwei Minuten vor Schluss stehts 30:30. Doch dann treffen die Polen noch zweimal während den Zentralschweizern ein Ballverlust unterläuft. 32:30 gewinnen die Gäste beim Team von Andy Schmid. Bester Werfer bei Kriens ist Kreisläufer Marin Sipic mit acht Toren.

Damit ist klar, dass die Hauptrunde ohne Kriens-Luzern stattfinden wird. Auf europäischer Ebene geht die Saison nach dem nun bedeutungslosen letzten Gruppenspiel in Magdeburg in der European League weiter.