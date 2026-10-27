Gelingt den Basler Handballern die Revanche gegen Bern?

Die Handballer des RTV Basel wollen an den Playoff-Plätzen dranbleiben. Ein Heimsieg gegen Bern würde da helfen – und gleich noch eine offene Rechnung begleichen. Das «Match of the Week» gibts am Mittwochabend live bei Blick.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Das Duell zwischen dem RTV Basel und dem BSV Bern gab es in dieser Saison schon einmal: Anfang September feierten die Berner in der heimischen Arena einen knappen 30:28-Sieg. Wenn der BSV nun am Mittwoch also nach Basel reist, sinnt das Heimteam um Trainer Thomas Haegeli auf Revanche.

Einfach dürfte sich die Aufgabe aber nicht gestalten: Bern tritt nach dem deutlichen 35:19-Sieg gegen Schlusslicht Stäfa am vergangenen Mittwoch mit breiter Brust an. Mit einem weiteren Sieg würden die Berner punktemässig zum drittplatzierten Pfadi Winterthur aufschliessen. Für Basel geht es dagegen darum, nach zuletzt drei Pleiten in Folge den Anschluss an die Playoff-Plätze nicht zu verlieren – es also angerichtet.

In Zusammenarbeit mit RED präsentiert Blick den «Match of the Week» zwischen dem RTV Basel und dem BSV Bern am Mittwoch um 19.15 Uhr hier live im Stream.