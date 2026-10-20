Wacker Thun empfängt am Mittwochabend die Kadetten Schaffhausen zum «Match of the Week». Blick zeigt die Partie in Zusammenarbeit mit Red live.

Ärgert Wacker mit der Wut im Bauch die Kadetten?

Ärgert Wacker mit der Wut im Bauch die Kadetten?

Blick Sportdesk

Der Tabellenzweite Kadetten Schaffhausen gastiert am Mittwochabend (19.15 Uhr) beim Tabellenfünften Wacker Thun. Acht Punkte trennen die beiden Teams. Und zwei unterschiedliche Gemütslagen.

Die Kadetten haben zuletzt mit dem 42:26 gegen Basel den vierten Sieg in Serie gefeiert. Anders Wacker Thun, das überraschend gegen das bis dahin noch punktelose Schlusslicht Stäfa mit 30:33 verloren hat.

Ob die Thuner mit der Wut im Bauch auf die Siegerstrasse zurückfinden? Mit den Kadetten haben sie noch eine Rechnung offen. Das erste Saisonduell ging Ende August mit 35:42 verloren.

Blick zeigt den «Match of the Week» in Zusammenarbeit mit Red am Mittwochabend ab 19.15 Uhr live.