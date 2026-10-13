Am Mittwochabend misst sich Pfadi Winterthur mit dem BSV Bern. Dabei geht es darum, wer als Dritter an den beiden Topteams aus Luzern und Schaffhausen dranbleibt.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Kriens-Luzern (18 Punkte) und die Kadetten Schaffhausen (15 Punkte) sind dem Rest der Liga bereits nach neun Runden ziemlich enteilt. Doch hinter dem Leader-Duo duellieren sich gleich mehrere Teams um den Anschluss an die Spitze. Am Mittwoch kommt es zum Direktduell zwischen der drittplatzierten Pfadi Winterthur und dem BSV Bern (Rang vier).

Beide Teams weisen derzeit neun Punkte auf, wobei das Team aus der Hauptstadt noch ein Spiel weniger absolviert hat. Sowohl Winterthur als auch der BSV reisen mit einem guten Gefühl zu diesem Duell, gewannen beide Teams ihre letzten Spiele.

Die Fans dürfen sich auf eine ausgeglichene Partie freuen, in den letzten 15 Direktduellen konnte Pfadi sieben Partien für sich entscheiden, während Bern achtmal als Sieger vom Platz ging. Zuletzt behielt aber Winterthur zweimal die Oberhand – gelingt am Mittwoch der Hattrick?

Die Partie gibt es am Mittwoch ab 19.15 Uhr live bei Blick im Stream.