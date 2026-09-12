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Handball
QHL: Highlights der Partie Pfadi – Schaffhausen (29:29)
Pfadi – Schaffhausen 29:29
Pfadi ringt den Kadetten ein Unentschieden ab
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Pfadi Winterthur – Kadetten Schaffhausen (29:29).
Publiziert: 22:30 Uhr
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