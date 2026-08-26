Kriens-Luzern rüttelt am Schaffhauser Handball-Thron

Am Mittwoch startet die Schweizer Handball-Liga in die neue Saison. Gibts neben vielen Gesichtern auch einen neuen Topfavoriten auf den Titel?

Christian Müller Redaktor Sport

Neue Saison, neuer Topfavorit im Schweizer Handball? «Jein», findet Handball-Legende Iwan Ursic (49). «Kriens-Luzern hat letzte Saison mit dem deutlichen Finalsieg gegen die Kadetten Schaffhausen natürlich ein Statement gesetzt», sagt Ursic, der auch diese Saison die Liga im Rahmen des «Match of the Week» für RED Sport und Blick kommentiert.

Auch auf dem Transfermarkt hat Kriens-Luzern zum Angriff auf den langjährigen Platzhirsch aus Schaffhausen geblasen: Als neuer Coach zieht Nati-Trainer Andy Schmid (42) in einer Doppelfunktion die Fäden. Auf dem Feld kommt mit Nikola Bilyk (29) vom THW Kiel ein internationaler Star in die Pilatus Arena. Dazu wurden die beiden Ex-Kadetten Lukas Herburger (31) und Kristian Pilipovic (31) geholt.

Dass sich Kriens deswegen in der alleinigen Favoritenrolle befindet, glaubt Ursic nicht: «Die Kadetten werden das nicht auf sich sitzenlassen. Zudem befindet sich Kriens erstmals in der Rolle des Gejagten und nicht des Jägers. Man darf ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel erwarten.»

Bern neu mit Rubin

Hinter dem Top-Duo wird insbesondere der BSV Bern im Fokus stehen, der sich kurz vor Saisonstart die Dienste des lange vertragslosen Nati-Stars Lenny Rubin (30) sichern konnte. «Das verändert natürlich das ganze Gefüge beim BSV», sagt Ursic. Der 195-fache Nati-Spieler zählt neben Bern noch Pfadi Winterthur, St. Otmar St. Gallen und Wacker Thun zu jenen Teams, die den beiden Grossen in jedem Spiel ein Bein stellen wollen.

Ganz unten wird Stäfa wohl erneut gegen den Abstieg kämpfen. In den letzten beiden Jahren wurden mit Pfadi Winterthur und Suhr Aarau Teams in den Abstiegsstrudel gezogen, die damit eigentlich nichts zu tun haben sollten und wollen. «Man darf gespannt sein, wen es diese Saison erwischt», sagt Ursic.

Neben vielen neuen Gesichtern gibts in der am Mittwoch beginnenden Meisterschaft auch einen neuen Modus: Die Liga wird nach 18 Spieltagen in eine Finalrunde mit den besten sechs sowie eine Abstiegsrunde mit den schlechtesten vier Teams geteilt. Meister und Absteiger werden schlussendlich wie bis anhin im Playoff bzw. Playout-Format ermittelt.