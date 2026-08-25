Die Quickline Handball League startet am Mittwoch in die neue Saison. Nach vier Titeln in Serie wurden die Kadetten Schaffhausen entthront. Als Titelverteidiger tritt der HC Kriens-Luzern an. Nicht nur das ist für die Innerschweizer neu, sondern auch der Mann an der Seitenlinie. Nati-Coach Andy Schmid ist neu in einer Doppelfunktion tätig und auch Trainer bei Kriens.
Das erste Meisterschaftsspiel mit Schmid an der Seitenlinie bestreitet Kriens-Luzern zu Hause gegen Pfadi Winterthur. Anpfiff ist um 19.15 Uhr.
Blick zeigt hier die Partie in Zusammenarbeit mit RED als Match of the Week live.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!
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