In der 1. Runde der Quickline Handball League empfängt Meister Kriens-Luzern Pfadi Winterthur. In Zusammenarbeit mit RED überträgt Blick diese Partie live.

Die Quickline Handball League startet am Mittwoch in die neue Saison. Nach vier Titeln in Serie wurden die Kadetten Schaffhausen entthront. Als Titelverteidiger tritt der HC Kriens-Luzern an. Nicht nur das ist für die Innerschweizer neu, sondern auch der Mann an der Seitenlinie. Nati-Coach Andy Schmid ist neu in einer Doppelfunktion tätig und auch Trainer bei Kriens.

Das erste Meisterschaftsspiel mit Schmid an der Seitenlinie bestreitet Kriens-Luzern zu Hause gegen Pfadi Winterthur. Anpfiff ist um 19.15 Uhr.

Blick zeigt hier die Partie in Zusammenarbeit mit RED als Match of the Week live.