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Saisonauftakt im Handball
Wie startet Meister Kriens? Blick zeigt die Partie live

In der 1. Runde der Quickline Handball League empfängt Meister Kriens-Luzern Pfadi Winterthur. In Zusammenarbeit mit RED überträgt Blick diese Partie live.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Steht neu an der Seitenlinie von Meister Kriens-Luzern: Nati-Coach Andy Schmid.
Foto: Benjamin Faes / freshfocus

Die Quickline Handball League startet am Mittwoch in die neue Saison. Nach vier Titeln in Serie wurden die Kadetten Schaffhausen entthront. Als Titelverteidiger tritt der HC Kriens-Luzern an. Nicht nur das ist für die Innerschweizer neu, sondern auch der Mann an der Seitenlinie. Nati-Coach Andy Schmid ist neu in einer Doppelfunktion tätig und auch Trainer bei Kriens.

Das erste Meisterschaftsspiel mit Schmid an der Seitenlinie bestreitet Kriens-Luzern zu Hause gegen Pfadi Winterthur. Anpfiff ist um 19.15 Uhr.

Blick zeigt hier die Partie in Zusammenarbeit mit RED als Match of the Week live.

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