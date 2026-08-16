Cristiano Ronaldo hängt wohl bald seine Fussballschuhe an den Nagel. Das deutet der Portugiese in einem Interview an.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

In den letzten Tagen dominierte Cristiano Ronaldo (41) mit seiner Hochzeit und zuletzt seiner neuen Frisur die Schlagzeilen. Nachdem er den Bund der Ehe geschlossen hat, verrät der Superstar nun, wie es für ihn auf sportlicher Ebene weitergehen wird. «Dies ist wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fussball», verrät der 41-Jährige in einem Interview mit der «Vogue».

Er habe seine Zukunft genau geplant, so der Portugiese. Details will er aber noch keine nennen. «Ich habe so viele Dinge, die mich auf Trab halten, dass es mir schwerfällt, nur eine davon zu nennen. Da der Fussball eine grosse Lücke hinterlassen könnte, muss man seine Zeit auf vielfältige Weise füllen, nicht nur auf eine einzige.» Er wolle vor allem auch mehr Spass haben in seinem Leben, so CR7.

«Mehr Spass haben»

Was für den Modell-Athleten Spass bedeutet, erklärt er so: «Mehr reisen, Padel schauen und spielen – was mir wirklich Spass macht – und weiterhin das geniessen, was ich mir verdient habe – was wir uns verdient haben. Denn schliesslich waren es 25 Jahre mit vielen Opfern.»

In seinem letzten Jahr arbeitet der Torjäger wohl noch auf ein letztes, grosses Ziel hin. Es fehlen ihm nur noch 24 Treffer bis zur magischen Marke von 1000 Karriere-Toren. 830 Mal traf der Superstar für seine Vereine, weitere 146 Tore erzielte er im Trikot Portugals. Seit Jahren spricht CR7 offen von diesem Meilenstein – doch die entscheidende Frage bleibt: Reicht seine Zeit noch, um die historische Schallmauer zu durchbrechen?