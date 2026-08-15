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Neue Details bekannt
Wie viele Gäste bei Ronaldos Hochzeit dabei waren

Mit einem schlichten Foto ihrer Hände haben Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez ihre Hochzeit öffentlich gemacht. Ansonsten halten sie sich bedeckt. Dennoch sind nun neue Details durchgesickert.
Publiziert: 15:20 Uhr
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Aktualisiert: 15:23 Uhr
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Haben geheiratet: Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez.
Foto: imago images/LaPresse

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez haben geheiratet
  • Nun sickern neue Details zu ihrer Hochzeit durch
  • Sie haben mit nur neun Gästen geheiratet und einen Ehevertrag unterschrieben
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Still und heimlich haben sie Ja gesagt: Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo (41) und Georgina Rodriguez (32). Denn trotz hartnäckiger Gerüchte und Hunderter wartender Fans haben sie nicht letzten Samstag in Funchal (Portugal) geheiratet, sondern erst drei Tage später.

Und das fernab der Öffentlichkeit. Mit einem schlichten Foto, das ihre Hände mit Eheringen zeigt, haben sie ihre Hochzeit am Dienstagabend öffentlich gemacht. Und keine weiteren Details verraten.

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Nun sind dennoch welche durchgesickert. Die spanische Fernsehsendung «El verano se mueve» berichtet, dass die Hochzeit am 11. August um 13.30 Uhr im portugiesischen Küstenort Cascais stattgefunden hat. Und damit nur Stunden, bevor Ronaldo und Rodriguez das Foto ihrer Ringe gepostet haben. Das geht aus einem offiziellen Dokument zur Eheschliessung hervor, das der Sendung vorliegt.

Nur neun Gäste

Die Frischverheirateten sollen sich für eine kleine, intime Zeremonie entschieden haben. Wie die Sendung weiter berichtet, waren neben den fünf Kindern des Paares nur noch vier Trauzeugen beim Jawort dabei. Darunter Ivana Rodriguez, die Schwester der Braut, und Miguel José Paixão, ein langjähriger Freund des Bräutigams. Ronaldos Mutter oder Geschwister waren demnach bei der Zeremonie nicht dabei, obwohl er immer wieder betont, wie nahe er ihnen steht.

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Neben den Informationen zur Trauung soll das Dokument auch bestätigen, dass Ronaldo und Rodriguez – wenig verwunderlich – einen Ehevertrag unterschrieben haben. Dieser soll unter anderem die Aufteilung des Vermögens regeln. Was aber weiter nicht durchgesickert ist, sind Bilder des Brautpaars.

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