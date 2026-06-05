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Video zeigt Embolo noch vor der versuchten Abreise
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Visum-Probleme hindern ihn:Video zeigt Embolo noch vor der versuchten Abreise

WM, ich komme!
Nati-Star Embolo bricht endlich in Richtung USA auf

Breel Embolo fliegt am Freitag nach Los Angeles und stösst zum restlichen Nati-Team. Es ist das Happy-End nach einer umständlichen Odyssee auf der Suche nach der gültigen Einreisebewilligung.
Publiziert: 13:05 Uhr
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
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Breel Embolo kann mit drei Tagen Verspätung in die USA reisen.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Breel Embolo kann am Freitag in die USA reisen
  • Am Donnerstagabend wurde sein US-Visum genehmigt
  • Der Nati-Star wurde vor dem Abflug am Flughafen gesichtet
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Jetzt geht die WM-Reise für Breel Embolo endlich los. Der Nati-Star fliegt am Freitagmittag nach Los Angeles. Um 13.10 Uhr hebt Swiss-Flug LX40 in Richtung US-Westküste ab. Diesmal wohl endlich auch mit dem Schweizer Nati-Stürmer an Bord.

Von L.A. geht es dann für Embolo am Freitagabend (Ortszeit) mit dem Auto nach San Diego ins Nati-Camp zu seinen Teamkollegen. Am Flughafen Zürich wurde der Nati-Star zwar nicht gesichtet, aber der Basler meldet sich auf Instagram aus dem Flieger. In seiner Story postet er ein Foto von sich und schreibt dazu «USA – here I come», zu deutsch USA, hier komme ich.

Das postet Embolo in seiner Instagram-Story.
Foto: instagram/breelembolo97

«Boarding completed! Nach etwas Verzögerung freue ich mich nun in die USA zu reisen und dort auf die Mannschaft zu treffen», schreibt er weiter. Er bedankt sich beim Schweizer Fussballverband und der Fifa. «Jetzt richte ich meinen vollen Fokus auf die sportliche Ziele», schliesst er ab.

Visa-Probleme lösten Verzögerungen aus

Ursprünglich wollte der Nati-Star zusammen mit dem Rest der Delegation am Dienstagmittag in Richtung Los Angeles aufbrechen. Doch kurz vor Abflug wurde der Schweizer Fussballverband informiert, dass die ESTA-Bewilligung des Rennes-Stürmer nochmals überprüft werde und ihm deswegen die Einreise noch nicht gewährt werde.

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Am Mittwoch musste Embolo auf der US-Botschaft in Bern antraben, danach begann das grosse Warten. Am Donnerstagabend dann die erlösende Nachricht: Der Visum-Antrag wurde angenommen und Embolo darf sich am Freitag endlich in Richtung USA aufmachen.

LX40 mit Breel Embolo an Bord nimmt Kurs auf die US-Westküste.
Foto: Flightradar
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TOTO MARTI

Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20’000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie die Flüge und zwei Hotelübernachtungen. Werde jetzt Teil der Blick-Community, und gewinne mit etwas Glück ein einmaliges WM-Erlebnis!

TOTO MARTI

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
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1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
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K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
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Kanada
Kanada
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0
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2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
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Katar
Katar
0
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Schweiz
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K.o.-Phase
Gruppe C
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Brasilien
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2
Marokko
Marokko
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3
Haiti
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0
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Schottland
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K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
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USA
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0
0
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2
Paraguay
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Australien
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Türkei
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K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
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Deutschland
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Curacao
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Elfenbeinküste
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Ecuador
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K.o.-Phase
Gruppe F
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Niederlande
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2
Japan
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Schweden
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0
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Tunesien
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Gruppe G
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Belgien
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Ägypten
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Iran
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Neuseeland
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K.o.-Phase
Gruppe H
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Spanien
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2
Kap Verde
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0
0
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3
Saudi Arabien
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Uruguay
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Gruppe I
Mannschaft
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Frankreich
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2
Senegal
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Irak
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Norwegen
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Argentinien
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Algerien
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Österreich
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Jordanien
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K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
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Portugal
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2
Demokratische Republik Kongo
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Usbekistan
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England
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Kroatien
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Ghana
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