Breel Embolo fliegt am Freitag nach Los Angeles und stösst zum restlichen Nati-Team. Es ist das Happy-End nach einer umständlichen Odyssee auf der Suche nach der gültigen Einreisebewilligung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Breel Embolo kann am Freitag in die USA reisen

Am Donnerstagabend wurde sein US-Visum genehmigt

Der Nati-Star wurde vor dem Abflug am Flughafen gesichtet

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Jetzt geht die WM-Reise für Breel Embolo endlich los. Der Nati-Star fliegt am Freitagmittag nach Los Angeles. Um 13.10 Uhr hebt Swiss-Flug LX40 in Richtung US-Westküste ab. Diesmal wohl endlich auch mit dem Schweizer Nati-Stürmer an Bord.

Von L.A. geht es dann für Embolo am Freitagabend (Ortszeit) mit dem Auto nach San Diego ins Nati-Camp zu seinen Teamkollegen. Am Flughafen Zürich wurde der Nati-Star zwar nicht gesichtet, aber der Basler meldet sich auf Instagram aus dem Flieger. In seiner Story postet er ein Foto von sich und schreibt dazu «USA – here I come», zu deutsch USA, hier komme ich.

«Boarding completed! Nach etwas Verzögerung freue ich mich nun in die USA zu reisen und dort auf die Mannschaft zu treffen», schreibt er weiter. Er bedankt sich beim Schweizer Fussballverband und der Fifa. «Jetzt richte ich meinen vollen Fokus auf die sportliche Ziele», schliesst er ab.

Visa-Probleme lösten Verzögerungen aus

Ursprünglich wollte der Nati-Star zusammen mit dem Rest der Delegation am Dienstagmittag in Richtung Los Angeles aufbrechen. Doch kurz vor Abflug wurde der Schweizer Fussballverband informiert, dass die ESTA-Bewilligung des Rennes-Stürmer nochmals überprüft werde und ihm deswegen die Einreise noch nicht gewährt werde.

Am Mittwoch musste Embolo auf der US-Botschaft in Bern antraben, danach begann das grosse Warten. Am Donnerstagabend dann die erlösende Nachricht: Der Visum-Antrag wurde angenommen und Embolo darf sich am Freitag endlich in Richtung USA aufmachen.

0:32 Kobel witzelt über Embolo: «Ist nicht das erste Mal, dass er zu spät kommt»

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