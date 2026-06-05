Darum gehts
- Breel Embolo kann am Freitag in die USA reisen
- Am Donnerstagabend wurde sein US-Visum genehmigt
- Der Nati-Star wurde vor dem Abflug am Flughafen gesichtet
Jetzt geht die WM-Reise für Breel Embolo endlich los. Der Nati-Star fliegt am Freitagmittag nach Los Angeles. Um 13.10 Uhr hebt Swiss-Flug LX40 in Richtung US-Westküste ab. Diesmal wohl endlich auch mit dem Schweizer Nati-Stürmer an Bord.
Von L.A. geht es dann für Embolo am Freitagabend (Ortszeit) mit dem Auto nach San Diego ins Nati-Camp zu seinen Teamkollegen. Am Flughafen Zürich wurde der Nati-Star zwar nicht gesichtet, aber der Basler meldet sich auf Instagram aus dem Flieger. In seiner Story postet er ein Foto von sich und schreibt dazu «USA – here I come», zu deutsch USA, hier komme ich.
«Boarding completed! Nach etwas Verzögerung freue ich mich nun in die USA zu reisen und dort auf die Mannschaft zu treffen», schreibt er weiter. Er bedankt sich beim Schweizer Fussballverband und der Fifa. «Jetzt richte ich meinen vollen Fokus auf die sportliche Ziele», schliesst er ab.
Visa-Probleme lösten Verzögerungen aus
Ursprünglich wollte der Nati-Star zusammen mit dem Rest der Delegation am Dienstagmittag in Richtung Los Angeles aufbrechen. Doch kurz vor Abflug wurde der Schweizer Fussballverband informiert, dass die ESTA-Bewilligung des Rennes-Stürmer nochmals überprüft werde und ihm deswegen die Einreise noch nicht gewährt werde.
Am Mittwoch musste Embolo auf der US-Botschaft in Bern antraben, danach begann das grosse Warten. Am Donnerstagabend dann die erlösende Nachricht: Der Visum-Antrag wurde angenommen und Embolo darf sich am Freitag endlich in Richtung USA aufmachen.
Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20’000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie die Flüge und zwei Hotelübernachtungen. Werde jetzt Teil der Blick-Community, und gewinne mit etwas Glück ein einmaliges WM-Erlebnis!
Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20’000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie die Flüge und zwei Hotelübernachtungen. Werde jetzt Teil der Blick-Community, und gewinne mit etwas Glück ein einmaliges WM-Erlebnis!
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Video-Analyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für 100 Tage für nur 5 statt 33 Franken.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Video-Analyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für 100 Tage für nur 5 statt 33 Franken.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0