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3. Gruppenspiel in Vancouver
Droht Embolo in Kanada das nächste Einreise-Theater?

Breel Embolo hat endlich sein US-Visum, um an die WM reisen zu können. Doch jetzt könnte für das dritte Gruppenspiel das nächste Ungemach warten. Man sei in einem «guten Austausch» mit den Behörden in Kanada, heisst es beim Verband.
Publiziert: 04.06.2026 um vor 45 Minuten
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Aktualisiert: vor 17 Minuten
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Der Stürmer mit dem Joker-Jubel darf endlich zu seinen Teamkollegen.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Breel Embolo fehlt wegen Visumproblemen bei der Nati in San Diego
  • Einreise nach Kanada könnte wegen früherer Verurteilung erschwert werden
  • SFV ist im Austausch mit kanadischen Behörden, Entscheidung noch offen
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Tobias WedermannFussballchef

Er sitzt auf gepackten Koffern und hat auf grünes Licht der US-Behörden gewartet: Nati-Star Breel Embolo hat am späten Donnerstagabend sein Visum erhalten, um der Schweizer Nationalmannschaft nach San Diego hinter herzureisen. Schon zuvor war der Optimismus gross, dass es am Freitag klappen soll mit dem Abflug. Während Embolo selbst sehr entspannt mit der Situation und der Warterei umgehen soll, dürfte es Nati-Trainer Murat Yakin trotzdem nicht gefallen, dass er im letzten Testspiel gegen Australien ziemlich sicher auf seinen Stammstürmer verzichten muss.

Zusätzlich könnte für das dritte Gruppenspiel neues Ungemach warten. Für die Partie gegen Gastgeber Kanada muss die Nati nämlich nach Vancouver – und somit erneut über die Landesgrenze. Auch für den nördlichen Nachbarn der USA braucht es eine Einreisegenehmigung. Diese heisst aber nicht ESTA, sondern ETA. Und auch in diesem Fragebogen gibt es ein Pflichtfeld zur strafrechtlichen Historie des Antragstellers: «Haben Sie jemals in irgendeinem Land oder Hoheitsgebiet eine Straftat begangen, wurden Sie deswegen festgenommen, angeklagt oder verurteilt?»

Video zeigt Embolo noch vor der versuchten Abreise
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Visum-Probleme hindern ihn:Video zeigt Embolo noch vor der versuchten Abreise

SFV ist im Austausch mit Behörden in Kanada

Breel Embolo wird diese Frage nach der rechtskräftigen Verurteilung im Frühling mit Ja beantworten müssen. Ob das die Einreise nach Vancouver erschweren wird, wo die Nati bei einem Gruppensieg auch noch zwei weitere K.-o.-Spiele absolvieren könnte? Nein, heisst es beim Schweizerischen Fussballverband.

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«Wir haben umgehend den Kontakt mit den Schweizer Behörden in Kanada gesucht und angefragt, ob es noch weitere Informationen zu Breel braucht», sagt Adrian Arnold, Medienchef des SFV. Man sei in einem guten Austausch. «Ich gehe davon aus, dass uns das nicht noch einmal passieren sollte.» Immerhin: Bei der Rückreise von Vancouver nach San Diego, wird Embolo ganz sicher kein Problem mehr haben – da er jetzt ein gültiges US-Visum hat.

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TOTO MARTI

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TOTO MARTI

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
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Mexiko
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Südafrika
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Südkorea
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Tschechien
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K.o.-Phase
Gruppe B
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Kanada
Kanada
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Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
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Katar
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Schweiz
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Gruppe C
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Schottland
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Demokratische Republik Kongo
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