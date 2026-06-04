Droht Embolo in Kanada das nächste Einreise-Theater?

Darum gehts
- Breel Embolo fehlt wegen Visumproblemen bei der Nati in San Diego
- Einreise nach Kanada könnte wegen früherer Verurteilung erschwert werden
- SFV ist im Austausch mit kanadischen Behörden, Entscheidung noch offen
Er sitzt auf gepackten Koffern und hat auf grünes Licht der US-Behörden gewartet: Nati-Star Breel Embolo hat am späten Donnerstagabend sein Visum erhalten, um der Schweizer Nationalmannschaft nach San Diego hinter herzureisen. Schon zuvor war der Optimismus gross, dass es am Freitag klappen soll mit dem Abflug. Während Embolo selbst sehr entspannt mit der Situation und der Warterei umgehen soll, dürfte es Nati-Trainer Murat Yakin trotzdem nicht gefallen, dass er im letzten Testspiel gegen Australien ziemlich sicher auf seinen Stammstürmer verzichten muss.
Zusätzlich könnte für das dritte Gruppenspiel neues Ungemach warten. Für die Partie gegen Gastgeber Kanada muss die Nati nämlich nach Vancouver – und somit erneut über die Landesgrenze. Auch für den nördlichen Nachbarn der USA braucht es eine Einreisegenehmigung. Diese heisst aber nicht ESTA, sondern ETA. Und auch in diesem Fragebogen gibt es ein Pflichtfeld zur strafrechtlichen Historie des Antragstellers: «Haben Sie jemals in irgendeinem Land oder Hoheitsgebiet eine Straftat begangen, wurden Sie deswegen festgenommen, angeklagt oder verurteilt?»
SFV ist im Austausch mit Behörden in Kanada
Breel Embolo wird diese Frage nach der rechtskräftigen Verurteilung im Frühling mit Ja beantworten müssen. Ob das die Einreise nach Vancouver erschweren wird, wo die Nati bei einem Gruppensieg auch noch zwei weitere K.-o.-Spiele absolvieren könnte? Nein, heisst es beim Schweizerischen Fussballverband.
«Wir haben umgehend den Kontakt mit den Schweizer Behörden in Kanada gesucht und angefragt, ob es noch weitere Informationen zu Breel braucht», sagt Adrian Arnold, Medienchef des SFV. Man sei in einem guten Austausch. «Ich gehe davon aus, dass uns das nicht noch einmal passieren sollte.» Immerhin: Bei der Rückreise von Vancouver nach San Diego, wird Embolo ganz sicher kein Problem mehr haben – da er jetzt ein gültiges US-Visum hat.
Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20’000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie die Flüge und zwei Hotelübernachtungen. Werde jetzt Teil der Blick-Community, und gewinne mit etwas Glück ein einmaliges WM-Erlebnis!
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Mannschaft
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1
Mexiko
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2
Südafrika
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0
3
Südkorea
0
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0
4
Tschechien
0
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0
Mannschaft
SP
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1
Kanada
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0
0
2
Bosnien und Herzegowina
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0
0
3
Katar
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4
Schweiz
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Mannschaft
SP
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PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
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0
4
Türkei
0
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
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1
Niederlande
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0
2
Japan
0
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0
3
Schweden
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4
Tunesien
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0
Mannschaft
SP
TD
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1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
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1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
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4
Uruguay
0
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0
Mannschaft
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PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
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PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
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3
Österreich
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4
Jordanien
0
0
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Mannschaft
SP
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PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
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3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
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0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
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3
Ghana
0
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0
4
Panama
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0
0