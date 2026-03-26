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42 Länder bereits qualifiziert
Diese Nationen fahren an die WM 2026

Ab heute Abend kämpfen 16 Uefa-Länder in den Playoffs um den Einzug ins jeweilige Final, wo nur der Sieger eines der letzten WM-Tickets löst. Die Nati hat ihren Platz am Turnier längst im Sack und ist damit eine von 42 Nationen, die bereits als Teilnehmer feststehen.
Publiziert: 11:35 Uhr
|
Aktualisiert: 12:09 Uhr
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1/4
Die Schweiz gewann ihre Quali-Gruppe souverän und sicherte sich im November das WM-Ticket.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 42 Nationen sind bereits für die WM 2026 qualifiziert
  • Nati machte mit Gruppensieg in der Quali WM-Teilnahme klar
  • 6 letzte Tickets gibts über heute startende Playoffs
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In knapp 2,5 Monaten erfolgt in Mexiko-Stadt der offizielle Startschuss in die WM 2026 (11. Juni). Erstmals in der Geschichte nehmen 48 Nationen aus allen Kontinentalverbänden teil und machen das Turnier damit zum grössten aller Zeiten. Mit dabei ist auch die Schweiz, die dank des Gruppensiegs in der letztjährigen WM-Quali ihr Ticket schon seit dem abschliessenden 1:1 im Kosovo auf sicher hat und die heute Abend startenden Playoffs als Zuschauer geniessen kann – anders als Italien, dem das dritte WM-Aus in Folge droht.

KontinentAnzahl StartplätzeBereits qualifiziert
Europa16England, Frankreich, Kroatien, Portugal, Norwegen, Deutschland, Niederlande, Belgien, Österreich, Schottland, Spanien, Schweiz
Afrika9 oder 10*Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Elfenbeinküste, Senegal, Südafrika
Asien und Australien8 oder 9*Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien
Südamerika6 oder 7*Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay
Nord- und Mittelamerika und Karibik6, 7 oder 8*Mexiko, Kanada, USA (alle Gastgeber), Curaçao, Haiti, Panama
Ozeanien1 oder 2*Neuseeland

* Die Anzahl Startplätze variiert aufgrund der interkontinentalen Playoffs, in denen zwei Tickets vergeben werden

Gruppen längst ausgelost: Nati trifft auf Playoff-Sieger

Aus Europa nehmen am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier 16 Länder und damit so viele wie aus keinem anderen Kontinent teil. In der Qualifikation wurden zwölf Tickets an die jeweiligen Gruppensieger verteilt, weitere vier gibts in den europainternen Playoffs.

Die Anzahl Startplätze aller anderen Kontinentalverbände ist noch nicht definiert. Dies, weil in den interkontinentalen Playoffs Nationen aus aller Welt aufeinandertreffen und alle Chancen auf eines der insgesamt zwei Tickets haben, die auf diesem Weg noch verteilt werden. Im Rennen sind Bolivien, Neukaledonien, DR Kongo, Irak, Jamaika und Suriname.

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Da die Auslosung der Gruppen bereits im vergangenen Dezember erfolgte, ist schon lange klar, wer sich in der Gruppenphase mit wem misst (zum WM-Spielplan 2026 mit PDF). Das gilt auch für die noch nicht feststehenden Playoff-Sieger. Die Nati wurde mit Co-Gastgeber Kanada und Katar in die Gruppe B gelost, der vierte Teilnehmer folgt über das erwähnte Playoff-Mini-Turnier. Mögliche Gegner sind Nordirland, Wales, Bosnien & Herzegowina und Italien.

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WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
WM 2026
WM 2026
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