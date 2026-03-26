Ab heute Abend kämpfen 16 Uefa-Länder in den Playoffs um den Einzug ins jeweilige Final, wo nur der Sieger eines der letzten WM-Tickets löst. Die Nati hat ihren Platz am Turnier längst im Sack und ist damit eine von 42 Nationen, die bereits als Teilnehmer feststehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 42 Nationen sind bereits für die WM 2026 qualifiziert

Nati machte mit Gruppensieg in der Quali WM-Teilnahme klar

6 letzte Tickets gibts über heute startende Playoffs War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

In knapp 2,5 Monaten erfolgt in Mexiko-Stadt der offizielle Startschuss in die WM 2026 (11. Juni). Erstmals in der Geschichte nehmen 48 Nationen aus allen Kontinentalverbänden teil und machen das Turnier damit zum grössten aller Zeiten. Mit dabei ist auch die Schweiz, die dank des Gruppensiegs in der letztjährigen WM-Quali ihr Ticket schon seit dem abschliessenden 1:1 im Kosovo auf sicher hat und die heute Abend startenden Playoffs als Zuschauer geniessen kann – anders als Italien, dem das dritte WM-Aus in Folge droht.

Kontinent Anzahl Startplätze Bereits qualifiziert Europa 16 England, Frankreich, Kroatien, Portugal, Norwegen, Deutschland, Niederlande, Belgien, Österreich, Schottland, Spanien, Schweiz Afrika 9 oder 10* Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Elfenbeinküste, Senegal, Südafrika Asien und Australien 8 oder 9* Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien Südamerika 6 oder 7* Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay Nord- und Mittelamerika und Karibik 6, 7 oder 8* Mexiko, Kanada, USA (alle Gastgeber), Curaçao, Haiti, Panama Ozeanien 1 oder 2* Neuseeland

* Die Anzahl Startplätze variiert aufgrund der interkontinentalen Playoffs, in denen zwei Tickets vergeben werden

Gruppen längst ausgelost: Nati trifft auf Playoff-Sieger

Aus Europa nehmen am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier 16 Länder und damit so viele wie aus keinem anderen Kontinent teil. In der Qualifikation wurden zwölf Tickets an die jeweiligen Gruppensieger verteilt, weitere vier gibts in den europainternen Playoffs.

Die Anzahl Startplätze aller anderen Kontinentalverbände ist noch nicht definiert. Dies, weil in den interkontinentalen Playoffs Nationen aus aller Welt aufeinandertreffen und alle Chancen auf eines der insgesamt zwei Tickets haben, die auf diesem Weg noch verteilt werden. Im Rennen sind Bolivien, Neukaledonien, DR Kongo, Irak, Jamaika und Suriname.

Da die Auslosung der Gruppen bereits im vergangenen Dezember erfolgte, ist schon lange klar, wer sich in der Gruppenphase mit wem misst (zum WM-Spielplan 2026 mit PDF). Das gilt auch für die noch nicht feststehenden Playoff-Sieger. Die Nati wurde mit Co-Gastgeber Kanada und Katar in die Gruppe B gelost, der vierte Teilnehmer folgt über das erwähnte Playoff-Mini-Turnier. Mögliche Gegner sind Nordirland, Wales, Bosnien & Herzegowina und Italien.

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