Schweizer Shootingstars fehlen im Kosovo-Kader

Die Sache mit dem Torverhältnis – hä, warum 6:0?

Du hast jetzt schon x-fach gelesen und gehört, dass die Schweiz selbst mit einem 0:5 im Kosovo noch für die Weltmeisterschaft qualifiziert ist. Und dass sie bei einem 0:6 in die Playoffs muss. Aber du schnallst nicht genau, warum das so ist?

Kein Grund, dich deswegen zu schämen. Zahlen sind so eine Sache: Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat sich vor einem Jahr bei den AHV-Berechnungen um lockere 4 Milliarden Franken verrechnet. Kann passieren.

Darum hier die entscheidende Rechnung. Entscheidend für die Platzierung ist die Tordifferenz.

Die aktuelle Situation

Schweiz: 13 erzielte Tore, 1 Gegentor. Differenz 12.

Kosovo: 5 erzielte Tore, 4 Gegentore, Differenz 1.

Gewinnt der Kosovo 6:0, verändert es sich so:

Schweiz: 13 erzielte Tore, 7 Gegentore. Differenz 6.

Kosovo: 11 erzielte Tore, 4 Gegentore. Differenz 7.

Gewinnen die Kosovaren mit irgendeinem anderen Resultat mit sechs Toren Unterschied, würde die Tordifferenz natürlich auch zu ihren Gunsten ausgehen.