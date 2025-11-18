Schweizer Shootingstars fehlen im Kosovo-Kader

Die bestmögliche Startelf gegen die Schweiz ins Rennen schicken, kündigt Kosovo-Trainer Franco Foda am Montag an. Sein Kader sieht am Matchtag aber anders aus: die beiden Schweizer Shootingstars in den Reihen der Kosovaren sind gemäss Blick-Informationen nicht mal im Kader. Leon Avdullahu und Albian Hajdari sitzen am Dienstagabend nur auf der Tribüne. Grund: Beide sind Gelb vorbelastet, eine Sperre würde man mit in die Playoffs nehmen am Dienstag.
Bei den Schweizern wird Cedric Itten (28) auf der Tribüne sitzen. Der Düsseldorf-Stürmer, der beim 4:1 gegen Schweden auf der Bank gesessen hat, ist überzählig.
Es regnet in Strömen in Pristina, doch die Schweizer Nationalmannschaft hält trotz des miesen Wetters und der hervorragenden Ausgangslage an ihrer Tradition fest: dem Matchday Walk. Mit Schirmen bewaffnet haben die Nati-Stars den Spaziergang am Dienstag in Angriff genommen.
«Es gibt nicht viele Argumente für Wechsel», sagt Murat Yakin zu seiner Startformation gegen den Kosovo. «Die Jungs sind fit, keiner ist angeschlagen, keiner ist gesperrt.» Alles spricht also dafür, dass dieselben elf Spieler auflaufen, die schon gegen Schweden von Anfang an auf dem Platz gestanden sind. Trotzdem scheint ein Wechsel denkbar: Johan Manzambi könnte den gegen Schweden blassen Fabian Rieder ersetzen. Es wäre ein Zeichen des Nationaltrainers, dass er die herausragenden Leistungen des 20-jährigen Manzambi als Einwechselspieler honoriert.
Kaum sind die Medienvertreter nach den ersten 15 Minuten des Schweizer Trainings aus dem Stadion gewiesen worden, wird es zappenduster im Fadil-Vokrri-Stadion. Stromausfall während des Abschlusstrainings der Nati! Aber die Schweizer müssen nicht lange im Dunkeln ausharren. Ein, zwei Minuten dauert der Blackout, dann leuchtet das Flutlicht wieder.
Du hast jetzt schon x-fach gelesen und gehört, dass die Schweiz selbst mit einem 0:5 im Kosovo noch für die Weltmeisterschaft qualifiziert ist. Und dass sie bei einem 0:6 in die Playoffs muss. Aber du schnallst nicht genau, warum das so ist?
Kein Grund, dich deswegen zu schämen. Zahlen sind so eine Sache: Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat sich vor einem Jahr bei den AHV-Berechnungen um lockere 4 Milliarden Franken verrechnet. Kann passieren.
Darum hier die entscheidende Rechnung. Entscheidend für die Platzierung ist die Tordifferenz.
Gewinnen die Kosovaren mit irgendeinem anderen Resultat mit sechs Toren Unterschied, würde die Tordifferenz natürlich auch zu ihren Gunsten ausgehen.
Heute Abend trifft die Nati im abschliessenden Spiel der WM-Quali auswärts auf den Kosovo. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.