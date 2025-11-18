DE
FR
Abonnieren
Kosovo
Kosovo
20:45
Schweiz
Schweiz
Kosovo
Kosovo
Ab 20:45 Uhr
Vs
Schweiz
Schweiz

Überraschung beim Nati-Gegner
Schweizer Shootingstars fehlen im Kosovo-Kader

Teilen
12:16 Uhr
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
11:50 Uhr

Grosse Überraschung im Kosovo-Kader

Die bestmögliche Startelf gegen die Schweiz ins Rennen schicken, kündigt Kosovo-Trainer Franco Foda am Montag an. Sein Kader sieht am Matchtag aber anders aus: die beiden Schweizer Shootingstars in den Reihen der Kosovaren sind gemäss Blick-Informationen nicht mal im Kader. Leon Avdullahu und Albian Hajdari sitzen am Dienstagabend nur auf der Tribüne. Grund: Beide sind Gelb vorbelastet, eine Sperre würde man mit in die Playoffs nehmen am Dienstag.

Werden gegen die Schweiz nicht auflaufen: Leon Avdullahu (links) und Albian Hajdari.
Foto: Toto Marti

Bei den Schweizern wird Cedric Itten (28) auf der Tribüne sitzen. Der Düsseldorf-Stürmer, der beim 4:1 gegen Schweden auf der Bank gesessen hat, ist überzählig. 

13:31 Uhr

Nati trotzt strömendem Regen

Es regnet in Strömen in Pristina, doch die Schweizer Nationalmannschaft hält trotz des miesen Wetters und der hervorragenden Ausgangslage an ihrer Tradition fest: dem Matchday Walk. Mit Schirmen bewaffnet haben die Nati-Stars den Spaziergang am Dienstag in Angriff genommen.

12:22 Uhr

Spielt Manzambi in Pristina von Beginn an?

«Es gibt nicht viele Argumente für Wechsel», sagt Murat Yakin zu seiner Startformation gegen den Kosovo. «Die Jungs sind fit, keiner ist angeschlagen, keiner ist gesperrt.» Alles spricht also dafür, dass dieselben elf Spieler auflaufen, die schon gegen Schweden von Anfang an auf dem Platz gestanden sind. Trotzdem scheint ein Wechsel denkbar: Johan Manzambi könnte den gegen Schweden blassen Fabian Rieder ersetzen. Es wäre ein Zeichen des Nationaltrainers, dass er die herausragenden Leistungen des 20-jährigen Manzambi als Einwechselspieler honoriert.

Darf Johan Manzambi (r.) in Pristina von Beginn an ran?
Foto: Toto Marti
12:20 Uhr

Stromausfall im Nati-Training

Kaum sind die Medienvertreter nach den ersten 15 Minuten des Schweizer Trainings aus dem Stadion gewiesen worden, wird es zappenduster im Fadil-Vokrri-Stadion. Stromausfall während des Abschlusstrainings der Nati! Aber die Schweizer müssen nicht lange im Dunkeln ausharren. Ein, zwei Minuten dauert der Blackout, dann leuchtet das Flutlicht wieder.

Xhaka nimmt Stromausfall im Abschlusstraining mit Humor
0:47
Im Nati-Abschlusstraining:Xhaka nimmt Stromausfall mit Humor
09:46 Uhr

Die Sache mit dem Torverhältnis – hä, warum 6:0?

Du hast jetzt schon x-fach gelesen und gehört, dass die Schweiz selbst mit einem 0:5 im Kosovo noch für die Weltmeisterschaft qualifiziert ist. Und dass sie bei einem 0:6 in die Playoffs muss. Aber du schnallst nicht genau, warum das so ist?

Kein Grund, dich deswegen zu schämen. Zahlen sind so eine Sache: Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat sich vor einem Jahr bei den AHV-Berechnungen um lockere 4 Milliarden Franken verrechnet. Kann passieren.

Darum hier die entscheidende Rechnung. Entscheidend für die Platzierung ist die Tordifferenz. 

  • Die aktuelle Situation
    Schweiz: 13 erzielte Tore, 1 Gegentor. Differenz 12.
    Kosovo: 5 erzielte Tore, 4 Gegentore, Differenz 1.
  • Gewinnt der Kosovo 6:0, verändert es sich so:
    Schweiz: 13 erzielte Tore, 7 Gegentore. Differenz 6.
    Kosovo: 11 erzielte Tore, 4 Gegentore. Differenz 7.

Gewinnen die Kosovaren mit irgendeinem anderen Resultat mit sechs Toren Unterschied, würde die Tordifferenz natürlich auch zu ihren Gunsten ausgehen.

1/6
Die Anzeigetafel Fadil-Vokrri-Stadion von Pristina: Hier darf aus Schweizer Sicht am Dienstag links keine 6 auftauchen.
Foto: TOTO MARTI
09:28 Uhr

Willkommen

Heute Abend trifft die Nati im abschliessenden Spiel der WM-Quali auswärts auf den Kosovo. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Davide
Massa
Italien
Anstoss
Dienstag
18. November 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Pristina, Kosovo
Fadil-Vokrri-Stadion
Kapazität
16’200
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Kosovo
Kosovo
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz
        Kosovo
        Kosovo
        Qualifikation zur WM 2026
        Qualifikation zur WM 2026