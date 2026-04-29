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Weltverband gibt zudem Regeländerungen bekannt
Fifa erhöht finanzielle Beiträge für WM-Teilnehmer

Die Fifa erhöht die finanziellen Beiträge für alle Teilnehmer der anstehenden Weltmeisterschaft. Zudem gibt der Weltverband Änderungen des Reglements bekannt und teilt gleichzeitig eine erfreuliche Nachricht bezüglich Afghanistans Frauen-Nationalteam mit.
Publiziert: vor 42 Minuten
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Die Fifa erhöht die finanziellen Beiträge für alle WM-Teilnehmer.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fifa erhöht WM-Prämien 2026 um 15 Prozent auf neu 688 Millionen Franken
  • Neue Regeln: Gelbe Karten werden nach Gruppen- und Viertelfinale gelöscht
  • Afghanisches Frauen-Flüchtlingsteam darf offiziell an WM-Qualifikation teilnehmen
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Wie die Fifa vermeldet, erhöht man die finanziellen Beiträge für alle an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmenden Nationalmannschaften. Aufgrund der wirtschaftlichen Erfolge des «wichtigsten Männerturniers der Fifa» habe der Fifa-Rat beschlossen, die Rekord-Finanzauszahlung an die 48 Teilnehmer um weitere 15 Prozent auf 688 Millionen Franken anzuheben, so der Weltverband.

Fifa-Präsident Gianni Infantino (56) kommentiert den Schritt wie folgt: «Die Fifa befindet sich in einer besseren finanziellen Lage denn je und kann all ihre Mitgliedsverbände wie nie zuvor unterstützen.» Dies zeige einmal mehr, wie der Verband Mittel in den Fussball reinvestiere.

Regeländerungen im Hinblick auf die WM

Wie Blick bereits am Vortag ankündigte, passt die Fifa bei der bevorstehenden WM die Regeln für Sperren nach angesammelten Gelben Karten an: Diese werden sowohl nach der Gruppenphase als auch nach den Viertelfinals gestrichen. Die Fifa bestätigt dies nun und begründet die Entscheidung mit dem erweiterten Turnierformat mit der zusätzlichen K.-o.-Runde.

Darüber hinaus gibt der Fussball-Weltverband bekannt, dass Spielern künftig die Rote Karte droht, wenn sie aus Protest gegen Schiedsrichterentscheidungen das Spielfeld verlassen oder sich bei Auseinandersetzungen mit dem Gegner den Mund zuhalten – eine Neuerung, die bereits bei der anstehenden Endrunde greift.

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Schöne Neuigkeiten

Die Medienmitteilung der Fifa hält zudem eine erfreuliche Nachricht bereit: Das afghanische Frauen-Flüchtlingsteam wird offiziell zu Fifa-Wettbewerben zugelassen und darf somit an der WM-Qualifikation teilnehmen. 

Infantino betont, dass man sich über den «grossartigen Weg des afghanischen Frauen-Flüchtlingsteams» freue. Bereits im November vergangenen Jahres hatte Blick über die schwierige Situation rund um das afghanische Frauen-Nationalteam berichtet.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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