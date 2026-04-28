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Good News für Gelb-Sünder
Fifa will für die WM Kartenregel ändern

Wie Blick weiss, plant die Fifa, bei der diesjährigen Weltmeisterschaft die Regeln für Sperren nach angesammelten Gelben Karten anzupassen.
Publiziert: vor 59 Minuten
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Um in der Gruppenphase gesperrt zu werden, müsste ein Spieler neu in den ersten beiden Spielen Gelb sehen.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fifa streicht Gelbe Karten neu nach Gruppenphase und nach Viertelfinals
  • Zwei Verwarnungen in Gruppenspielen führen weiterhin zu Spielsperre
  • Neues Teilnehmerfeld mit 48 Teams sorgt für ein zusätzliches Spiel
Dominik_Mani_Redakteur Sport_Blick_1.jpg
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

An der WM im Sommer soll es eine Regeländerung betreffend der Gelben Karten geben. Gemäss Blick-Informationen plant die Fifa, die gesammelten Verwarnungen sowohl nach der Gruppenphase als auch nach den Viertelfinals zu streichen.

Auslöser für die Regelanpassung soll das vergrösserte Teilnehmerfeld sein. Anstatt wie bisher 32 Teams nehmen in Nordamerika deren 48 teil, damit bestreiten die Nationen ein Spiel mehr auf dem Weg ins Viertelfinal. Damit die Mannschaften in den entscheidenden Momenten des Turniers auf die besten Spieler zurückgreifen können, hat sich der Weltverband zu diesem Schritt entschieden.

Sperren für Platzverweise, seien es direkte Rote Karten oder Gelb-Rote, müssen dennoch abgesessen werden. 

Gelb in zwei der drei Gruppenspiele nötig

Zwei Verwarnungen bleiben weiterhin die Grenze für eine Sperre. Durch die Regeländerung gibt es jedoch nur noch zwei kleinere Turnierphasen, in denen Spieler eine Sperre riskieren.

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Um für ein Spiel gesperrt zu werden, müssten Verwarnungen entweder in zwei der drei Gruppenspiele oder in zwei Partien der K.-o.-Runden (Sechzehntel-, Achtel- oder Viertelfinale) gesammelt werden.

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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