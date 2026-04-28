Wie Blick weiss, plant die Fifa, bei der diesjährigen Weltmeisterschaft die Regeln für Sperren nach angesammelten Gelben Karten anzupassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fifa streicht Gelbe Karten neu nach Gruppenphase und nach Viertelfinals

Zwei Verwarnungen in Gruppenspielen führen weiterhin zu Spielsperre

Neues Teilnehmerfeld mit 48 Teams sorgt für ein zusätzliches Spiel

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

An der WM im Sommer soll es eine Regeländerung betreffend der Gelben Karten geben. Gemäss Blick-Informationen plant die Fifa, die gesammelten Verwarnungen sowohl nach der Gruppenphase als auch nach den Viertelfinals zu streichen.

Auslöser für die Regelanpassung soll das vergrösserte Teilnehmerfeld sein. Anstatt wie bisher 32 Teams nehmen in Nordamerika deren 48 teil, damit bestreiten die Nationen ein Spiel mehr auf dem Weg ins Viertelfinal. Damit die Mannschaften in den entscheidenden Momenten des Turniers auf die besten Spieler zurückgreifen können, hat sich der Weltverband zu diesem Schritt entschieden.

Sperren für Platzverweise, seien es direkte Rote Karten oder Gelb-Rote, müssen dennoch abgesessen werden.

Gelb in zwei der drei Gruppenspiele nötig

Zwei Verwarnungen bleiben weiterhin die Grenze für eine Sperre. Durch die Regeländerung gibt es jedoch nur noch zwei kleinere Turnierphasen, in denen Spieler eine Sperre riskieren.

Um für ein Spiel gesperrt zu werden, müssten Verwarnungen entweder in zwei der drei Gruppenspiele oder in zwei Partien der K.-o.-Runden (Sechzehntel-, Achtel- oder Viertelfinale) gesammelt werden.