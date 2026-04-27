Das war ein kurzer Einsatz: Domenico Tedesco ist seinen Job in der Türkei bereits wieder los. Fenerbahce hat sich fünf Spiele vor dem Saisonende von seinem Trainer getrennt.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Drei Spiele vor Saisonende hat Fenerbahces Vorstand beschlossen, den Mann an der Seitenlinie, Domenico Tedesco (40), und seinen Trainerstab zu entlassen. Der 40-Jährige hat den Klub erst zu Saisonbeginn übernommen.

Der Zeitpunkt überrascht, da nur noch drei Spiele zu absolvieren sind und der Meistertitel noch in Reichweite ist. Rivale Galatasaray liegt zwar mit sieben Punkten Vorsprung an der Spitze, rechnerisch ist der Titel für Fenerbahce aber noch möglich. Neben Tedesco hat der Verein auch den Sportdirektor Devin Özek sowie den Fussballkoordinator Berke Çelebi entlassen.

Nach Leipzig coachte der italienisch-deutsche Doppelbürger zwei Jahre lang die belgische Nationalmannschaft, bevor er im vergangenen Sommer zum türkischen Hauptstadt-Klub stiess.