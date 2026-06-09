Mit fünf Toren und vier Assists hatte Djibril Sow als Leistungsträger einen grossen Anteil daran, dass der FC Sevilla in der abgelaufenen Saison nicht abgestiegen ist. Nun soll auch das erste Tor bei der Schweizer Nati endlich Tatsache werden: «Ich glaube, es wird langsam Zeit.»

Der 29-jährige Zürcher steht vor seiner zweiten WM, die er schon jetzt mehr geniessen könne als jene in Katar. «Ich weiss jetzt, was auf mich zukommt», so Sow. Doch wie steht es aktuell um den Zustand des Teams, nachdem Captain Granit Xhaka die Mannschaft nach dem schwachen Remis gegen Australien mit seiner Kritik öffentlich wachgerüttelt hat? «Wir wissen, dass Granit immer gewinnen will und ein Heisssporn ist. Wir als Mannschaft können das auch sehr gut einordnen und wissen, an welchen Schrauben wir drehen müssen», sagt Sow.

Mit seiner langjährigen Erfahrung auf höchstem europäischen Niveau kann der Sevilla-Star ebenfalls gut einordnen, wie berechtigt die Kritik des Captains gewesen ist. Auch Sow sagt: «Es waren in den letzten zwei Wochen zu viele Nebengeräusche für mich.» Doch das gehöre halt auch zu einem Turnier. «Man hat viele Termine neben dem Trainingsplatz und das kann die Leistung ein bisschen beeinflussen», erklärt Sow. Zudem sei gegen Australien auch noch nicht das grosse Wettkampf- und WM-Gefühl aufgekommen, was ebenfalls einen Einfluss gehabt habe.

Sow ist sich sicher, dass die Mannschaft ab Dienstag auch im Training im WM-Modus ist und den vollen Fokus auf Katar am Samstag legt – und warnt davor, den Gegner keinesfalls zu unterschätzen. «Sie haben gute Kicker, die gut mit dem Ball umgehen können. Alle, die an der WM sind, haben dies auch verdient. Es gibt auch Länder, die aktuell in den Ferien sind», sagt Sow, der eine sehr grosse Vorfreude auf das Turnier verspürt.

Da ist es ihm auch egal, ob er auf der für ihn ungewohnten Flügelposition spielen muss wie zuletzt gegen Australien oder eine Jokerrolle hat. «Ich bin bereit, wenn die Chance kommt, dem Team zu helfen und zu zeigen, was ich kann auf der grösstmöglichen Fussballbühne.»