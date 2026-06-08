Die Schweiz vor der WM: Eine Visum-Panne, ein lauer Testkick und der Doppeladler sorgen für Nebenschauplätze. Keine idealen Voraussetzungen für Höchstleistungen. Höchste Zeit, den Fokus zu finden, schreibt Blick-Sportchef Emanuel Gisi.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Nati kämpft vor WM mit Nebenschauplätzen wie Visaproblemen

Granit Xhaka kritisiert Team nach enttäuschendem 1:1 gegen Australien

Doppeladler-Geste sorgt erneut für Diskussionen, dritter Vorfall in wenigen Tagen

Emanuel Gisi Sportchef

Wenige Tage noch bis zur WM. Die Schweiz bereitet sich auf das grösste Fussballfest der Welt vor. Und womit schlägt sich die Nati herum? Mit Visumsformularen, einem mühseligen Testkick – und der Doppeladler flattert mal wieder vor einer Kamera herum.

Nebenschauplätze, wohin das Auge reicht. Kein Rezept für eine gute WM.

Fangen wir mit Breel Embolo an. Dass ein Spieler kurz vor einer WM Einreiseprobleme in einem Gastgeberland hat, klingt wie der Plot eines billigen Sportfilms. Der Schweizer Nationalmannschaft sollte das nicht passieren. Ob die Ursache nun im US-Rechtssystem liegt, in vergessenem Papierkram oder in irgendeiner bürokratischen Grauzone, am Ende kommts aufs selbe heraus: Es schadet der WM-Vorbereitung der Nati und es hätte längst geregelt sein müssen.

Dann das Testspiel gegen Australien. Wer am Samstag die Nati beobachtet hat, sah über weite Strecken eine Mannschaft, die wenig Lust auf dieses Spiel ausstrahlte. Der Auftritt beim 1:1 führte nach dem Spiel zur Brandrede von Kapitän Granit Xhaka – nachvollziehbar. Die Hoffnung: es seien nun alle wachgerüttelt.

In der Summe ist es zu viel

Doch dann packt Xhaka zusammen mit Ricardo Rodriguez beim Ausflug an ein Baseballspiel mal wieder den Doppeladler aus. Die Geste an sich in diesem Kontext: halb so wild. Aber es ist der dritte Nebenschauplatz innert Tagen. Das ist zu viel.

Dass am Montagmittag in der Nähe des Nati-Hotels auch noch ein Buschbrand ausbricht, dafür kann niemand etwas. Doch es passt zu den Geschehnissen der letzten Tage.

Dabei ist auch klar: Diese Nati hat die Qualität für eine starke WM. Wie ärgerlich wäre es, wenn alles im Schatten von Nebengeräuschen versinkt.

Also, liebe Nati-Stars: Aufwachen! Werdet den ganzen Ballast los. Und tut das, was ihr sowieso am liebsten tut: guten Fussball spielen.

Wir freuen uns darauf.

Noch näher dran an der Schweizer Nati Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen