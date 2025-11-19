DE
Auslosung, Töpfe, Modus
So funktionieren die Playoffs für die WM 2026

Zwölf Uefa-Länder haben sich ihr WM-Ticket über die Quali bereits gesichert. Weitere vier Nationen kommen im März hinzu. Alles zur Auslosung der WM-Playoffs von diesem Donnerstag.
Publiziert: 13:56 Uhr
1/5
Auf dem Weg an die WM bietet sich 16 Uefa-Ländern in den Playoffs die letzte Chance auf eines von noch vier verfügbaren Tickets.
Darum gehts

  • 16 Nationen kämpfen um vier letzte WM-Tickets
  • Halbfinale und Finale ohne Rückspiele im März 2026
  • Vier Gruppen mit je vier Nationen spielen um WM-Quali
16 Nationen kämpfen in Mini-Turnier um letzte vier Tickets

Obwohl die WM im kommenden Sommer erstmals mit 48 Nationen und damit mit so vielen wie nie zuvor ausgetragen wird, war die diesjährige Quali eine der kürzesten überhaupt. Zwölf Uefa-Länder, darunter die Schweiz, stehen bereits als Teilnehmer fest. Hinzu kommen weitere vier aus den europainternen Playoffs.

Dabei handelt es sich um die jeweiligen Gewinner eines Mini-Turniers. In vier Gruppen spielen je vier Nationen in einem Halbfinal und Final um die letzten WM-Tickets, wobei sich nur der jeweilige Gruppensieger qualifiziert. Alle anderen Länder gehen leer aus.

Das Wichtigste zur Auslosung der WM-Playoffs
Vier Lostöpfe mit je vier Ländern

Die an den Playoffs teilnehmenden Nationen sind entweder Gruppenzweite aus der kürzlich geendeten Qualifikation oder Gruppensieger aus der davor stattgefundenen Nations League. Von Letzteren schafften es jedoch nur die vier bestplatzierten Nationen (gemäss Nations-League-Ranking) ins Teilnehmerfeld der Playoffs.

Abhängig ihrer Platzierung in der Rangliste werden die Teams von 1-12 geordnet und chronologisch in die Töpfe verteilt (1-4 in Topf 1, 5-8 in Topf 2, 9-12 in Topf 3). Die Länder aus der Nations League landen in Topf 4. Folgende Nationen nehmen zudem an den Playoffs teil: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Dänemark, Italien, Kosovo, Polen, Republik Irland, Slowakei, Tschechien, Türkei, Ukraine, Wales.

Topf 1Topf 2Topf 3Topf 4
Einteilung folgt

Einteilung folgt

Einteilung folgt

Rumänien



 Schweden



 Nordirland



 Nordmazedonien

Bei der Auslosung diesen Donnerstag (20. November) werden nebst den europäischen auch die interkontinentalen Playoffs bestimmt. Dabei spielen Bolivien, Neukaledonien, DR Kongo, Irak, Jamaika und Suriname um zwei Tickets. Diese Begegnungen werden ab 13 Uhr enthüllt, ehe es um die Uefa-internen Playoffs geht.

Aus obigen Töpfen kann dabei nicht jeder auf jeden treffen. Die Halbfinalbegegnungen folgen immer dem Schema Topf 1 gegen Topf 4 sowie Topf 2 gegen Topf 3. Ausnahme bilden eine Handvoll Begegnungen, die aufgrund politischer Spannungen von der Uefa nicht genehmigt werden, beispielsweise Kosovo–Serbien.

Modus ohne Rückspiele im März 2026

Sowohl der Halbfinal als auch das Finale wird nur mit einem Spiel ausgetragen. Heimrecht im Halbfinal haben die gesetzten Länder, die sich in den Töpfen 1 und 2 befinden.

Gespielt wird im März 2026. Am 26. erst die Halbfinals, am 31. dann die alles entscheidenden letzten Spiele. Anpfiff wird entweder um 18 Uhr oder um 20.45 Uhr sein.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
