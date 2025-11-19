Darum gehts
- 16 Nationen kämpfen um vier letzte WM-Tickets
- Halbfinale und Finale ohne Rückspiele im März 2026
- Vier Gruppen mit je vier Nationen spielen um WM-Quali
16 Nationen kämpfen in Mini-Turnier um letzte vier Tickets
Obwohl die WM im kommenden Sommer erstmals mit 48 Nationen und damit mit so vielen wie nie zuvor ausgetragen wird, war die diesjährige Quali eine der kürzesten überhaupt. Zwölf Uefa-Länder, darunter die Schweiz, stehen bereits als Teilnehmer fest. Hinzu kommen weitere vier aus den europainternen Playoffs.
Dabei handelt es sich um die jeweiligen Gewinner eines Mini-Turniers. In vier Gruppen spielen je vier Nationen in einem Halbfinal und Final um die letzten WM-Tickets, wobei sich nur der jeweilige Gruppensieger qualifiziert. Alle anderen Länder gehen leer aus.
- Wann: 20. November ab 13 Uhr
- Anzahl WM-Tickets: 4
- Anzahl Töpfe: 4
- Anzahl Länder: 16
- Playoff-Spiele: 26./31.03.2026
- Wann: 20. November ab 13 Uhr
- Anzahl WM-Tickets: 4
- Anzahl Töpfe: 4
- Anzahl Länder: 16
- Playoff-Spiele: 26./31.03.2026
Vier Lostöpfe mit je vier Ländern
Die an den Playoffs teilnehmenden Nationen sind entweder Gruppenzweite aus der kürzlich geendeten Qualifikation oder Gruppensieger aus der davor stattgefundenen Nations League. Von Letzteren schafften es jedoch nur die vier bestplatzierten Nationen (gemäss Nations-League-Ranking) ins Teilnehmerfeld der Playoffs.
Abhängig ihrer Platzierung in der Rangliste werden die Teams von 1-12 geordnet und chronologisch in die Töpfe verteilt (1-4 in Topf 1, 5-8 in Topf 2, 9-12 in Topf 3). Die Länder aus der Nations League landen in Topf 4. Folgende Nationen nehmen zudem an den Playoffs teil: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Dänemark, Italien, Kosovo, Polen, Republik Irland, Slowakei, Tschechien, Türkei, Ukraine, Wales.
|Topf 1
|Topf 2
|Topf 3
|Topf 4
|Einteilung folgt
Einteilung folgt
Einteilung folgt
|Rumänien
|Schweden
|Nordirland
|Nordmazedonien
Bei der Auslosung diesen Donnerstag (20. November) werden nebst den europäischen auch die interkontinentalen Playoffs bestimmt. Dabei spielen Bolivien, Neukaledonien, DR Kongo, Irak, Jamaika und Suriname um zwei Tickets. Diese Begegnungen werden ab 13 Uhr enthüllt, ehe es um die Uefa-internen Playoffs geht.
Aus obigen Töpfen kann dabei nicht jeder auf jeden treffen. Die Halbfinalbegegnungen folgen immer dem Schema Topf 1 gegen Topf 4 sowie Topf 2 gegen Topf 3. Ausnahme bilden eine Handvoll Begegnungen, die aufgrund politischer Spannungen von der Uefa nicht genehmigt werden, beispielsweise Kosovo–Serbien.
Modus ohne Rückspiele im März 2026
Sowohl der Halbfinal als auch das Finale wird nur mit einem Spiel ausgetragen. Heimrecht im Halbfinal haben die gesetzten Länder, die sich in den Töpfen 1 und 2 befinden.
Gespielt wird im März 2026. Am 26. erst die Halbfinals, am 31. dann die alles entscheidenden letzten Spiele. Anpfiff wird entweder um 18 Uhr oder um 20.45 Uhr sein.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
13
15
2
6
-2
12
3
6
1
9
4
6
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
6
13
2
6
9
11
3
6
-2
7
4
6
-13
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
12
16
2
6
-1
10
3
6
2
7
4
6
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
23
20
2
8
7
17
3
8
-6
10
4
8
-15
5
5
8
-9
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
18
19
2
8
10
17
3
8
9
13
4
8
0
8
5
8
-37
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
32
24
2
8
9
18
3
8
-1
12
4
8
-13
4
5
8
-27
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
18
2
8
10
16
3
8
3
13
4
8
-4
8
5
8
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
24
2
8
2
14
3
8
-1
13
4
8
-10
5
5
8
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
22
2
8
10
16
3
8
2
12
4
8
-9
9
5
8
-25
0