Zwölf Uefa-Länder haben sich ihr WM-Ticket über die Quali bereits gesichert. Weitere vier Nationen kommen im März hinzu. Alles zur Auslosung der WM-Playoffs von diesem Donnerstag.

1/5 Auf dem Weg an die WM bietet sich 16 Uefa-Ländern in den Playoffs die letzte Chance auf eines von noch vier verfügbaren Tickets. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts 16 Nationen kämpfen um vier letzte WM-Tickets

Halbfinale und Finale ohne Rückspiele im März 2026

16 Nationen kämpfen in Mini-Turnier um letzte vier Tickets

Obwohl die WM im kommenden Sommer erstmals mit 48 Nationen und damit mit so vielen wie nie zuvor ausgetragen wird, war die diesjährige Quali eine der kürzesten überhaupt. Zwölf Uefa-Länder, darunter die Schweiz, stehen bereits als Teilnehmer fest. Hinzu kommen weitere vier aus den europainternen Playoffs.

Dabei handelt es sich um die jeweiligen Gewinner eines Mini-Turniers. In vier Gruppen spielen je vier Nationen in einem Halbfinal und Final um die letzten WM-Tickets, wobei sich nur der jeweilige Gruppensieger qualifiziert. Alle anderen Länder gehen leer aus.

Das Wichtigste zur Auslosung der WM-Playoffs Wann: 20. November ab 13 Uhr

Anzahl WM-Tickets: 4

Anzahl Töpfe: 4

Anzahl Länder: 16

Vier Lostöpfe mit je vier Ländern

Die an den Playoffs teilnehmenden Nationen sind entweder Gruppenzweite aus der kürzlich geendeten Qualifikation oder Gruppensieger aus der davor stattgefundenen Nations League. Von Letzteren schafften es jedoch nur die vier bestplatzierten Nationen (gemäss Nations-League-Ranking) ins Teilnehmerfeld der Playoffs.

Abhängig ihrer Platzierung in der Rangliste werden die Teams von 1-12 geordnet und chronologisch in die Töpfe verteilt (1-4 in Topf 1, 5-8 in Topf 2, 9-12 in Topf 3). Die Länder aus der Nations League landen in Topf 4. Folgende Nationen nehmen zudem an den Playoffs teil: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Dänemark, Italien, Kosovo, Polen, Republik Irland, Slowakei, Tschechien, Türkei, Ukraine, Wales.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Einteilung folgt Einteilung folgt Einteilung folgt Rumänien





Schweden





Nordirland





Nordmazedonien

Bei der Auslosung diesen Donnerstag (20. November) werden nebst den europäischen auch die interkontinentalen Playoffs bestimmt. Dabei spielen Bolivien, Neukaledonien, DR Kongo, Irak, Jamaika und Suriname um zwei Tickets. Diese Begegnungen werden ab 13 Uhr enthüllt, ehe es um die Uefa-internen Playoffs geht.

Aus obigen Töpfen kann dabei nicht jeder auf jeden treffen. Die Halbfinalbegegnungen folgen immer dem Schema Topf 1 gegen Topf 4 sowie Topf 2 gegen Topf 3. Ausnahme bilden eine Handvoll Begegnungen, die aufgrund politischer Spannungen von der Uefa nicht genehmigt werden, beispielsweise Kosovo–Serbien.

Modus ohne Rückspiele im März 2026

Sowohl der Halbfinal als auch das Finale wird nur mit einem Spiel ausgetragen. Heimrecht im Halbfinal haben die gesetzten Länder, die sich in den Töpfen 1 und 2 befinden.

Gespielt wird im März 2026. Am 26. erst die Halbfinals, am 31. dann die alles entscheidenden letzten Spiele. Anpfiff wird entweder um 18 Uhr oder um 20.45 Uhr sein.