«Hoffe, dass wir wieder Geschichte schreiben können»
2:38
Embolo nach Quali optimistisch:«Hoffe, dass wir wieder Geschichte schreiben können»

So haben unsere Nati-Helden das WM-Ticket gefeiert
Zigarren und Rotwein bis tief in die Nacht

Es ist geschafft. Die Nati hat das WM-Ticket gelöst und kann nun auf eine souveräne WM-Quali zurückblicken. Klar, wird dieser Erfolg in Pristina auch gebührend gefeiert. Hier gehts zum Party-Protokoll.
Publiziert: 12:53 Uhr
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
1/6
Jubel! Die Nati-Stars feiern in Pristina.
Foto: TOTO MARTI
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Tobias Wedermann und Florian Raz

Kurz nach 22.30 Uhr

Abpfiff in Pristina. Es ist geschafft, das kosovarische 0:6-Fussballwunder bleibt aus und die Schweiz qualifiziert sich definitiv für die Weltmeisterschaft in Nordamerika im kommenden Sommer. Auf der Bank wird gefeiert, der Trainerstaff liegt sich in den Armen, auf dem Feld ist die Freude noch verhalten. Im Anschluss wird aber mit den mitgereisten Fans in der Kurve gefeiert und für Erinnerungsfotos posiert.

Foto: Toto Marti

Um 23.50 Uhr

Kurz vor Mitternacht treten Murat Yakin und Granit Xhaka gemeinsam vor die Medien, um über die geschaffte Quali zu sprechen. Blick fragt Xhaka, ob er mit seinen Kontakten nun auch die Rolle des Partyanführers übernehme. «Euch werde ich ganz sicher nicht verraten, wo es hingeht», scherzt der Captain. «Ein bisschen wird sicher gefeiert, wir Spieler sind am Wochenende wieder im Einsatz, und mit meinen 33 Jahren muss ich auch aufpassen, da ich etwas mehr Erholung brauche als früher», so Xhaka.

Auch vom Vize-Captain Manuel Akanji gibt es eine hochprofessionelle Antwort: «Wir werden sicher darauf anstossen, was wir geleistet haben: ein Jahr ungeschlagen, Quali überragend überstanden. Da dürfen wir heute sicher ein, zwei Gläser trinken. Solange alles im Mass bleibt. Ich bin genug lange dabei, ich weiss, was mein Körper aushält. Aber Blööterliwasser werde ich heute sicher nicht trinken.»

«Habe das Gefühl, dass es an der WM weit gehen könnte»
2:07
WM-Ansage von Akanji:«Habe das Gefühl, dass es an der WM weit gehen könnte»

Noch viel motivierter ist der 64-jährige Nati-Direktor Pierluigi Tami nach dem Spiel: «Ich werde meine beste Leistung geben für diese Party! Vielleicht gibts mehr als nur ein Glas Wein heute.»

Um etwa 00.15 Uhr

Der Nati-Bus macht sich in Richtung Mannschaftshotel auf.

Um 00.45 Uhr

Rund 12 Kilometer ausserhalb der Stadt Pristina liegt das Four Points Sheraton, in dem die Nati zu den Quali-Feierlichkeiten erwartet wurde. Gegen 1 Uhr wird zum gemeinsamen Abendessen geladen, sowohl Trainer Murat Yakin als auch der neue SFV-Präsident Peter Knäbel halten jeweils eine Rede. Die Stimmung ist ausgelassen, man spricht von einem schönen Fest. 

Um 02.30 Uhr

Nach rund 1,5 Stunden verlassen die Spieler den Speisesaal. Eigentlich gibt es von Trainer Murat Yakin keine Ansagen, die eine lange Partynacht im kosovarischen Nachtleben verbieten würde. Doch die Spieler bleiben im Hotel. Einige sollen frühzeitig das Bett aufgesucht haben, andere seien noch lange in der Lobby gesessen und haben ihre Lieblingsspiele gespielt. Auch nach der fixen WM-Quali ist Brandi Dog ganz hoch im Kurs bei den Nati-Stars. 

Um 04.30 Uhr

Es wird langsam spät, doch einer ist noch nicht müde. Murat Yakin sitzt mit seinem Staff noch bei einer guten Flasche Rotwein und Sieges-Zigarren. Yakin und sein Trainerteam sind in diesem Kalenderjahr nochmals zusammengerückt. Goalietrainer Patrick Foletti, Analyst Kevin Ehmes und Assistenztrainer Davide Callà haben im Laufe des Jahres die nötigen Puzzleteile gefunden und Yakin ist als Trainer weiterhin ungeschlagen in allen WM-Quali-Spielen. Den Wein zur späten Stunde hat er sich mehr als verdient.

Um 10.30 Uhr

Wer als Letzter ins Bett ist, ist nicht bekannt. Doch viele Spieler sind schon früh wieder wach, Captain Granit Xhaka und andere Profis posten schon kurz nach 8 Uhr morgens die ersten Instagram-Storys auf ihren Kanälen. Um 10.30 Uhr ist dann die letzte Versammlung im Mannschaftshotel, der Bus fährt ab in Richtung Flughafen von Pristina.

Um 11.50 Uhr

Der Flieger hebt gegen 12 Uhr in Richtung Zürich ab, wo einige Spieler bereits weiter müssen zu ihren jeweiligen Klubs. Gross Zeit zur Regeneration bleibt also nicht – weder von einem möglichen Kater, noch von der Brandi-Dog-Niederlage.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
