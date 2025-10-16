DE
Trotz massiver Preiserhöhung
WM 2026 knackt Millionenmarke bei Ticketverkäufen

Trotz massiv erhöhter Preise wurden in der ersten Verkaufsrunde über eine Million Tickets für die Fussball-WM 2026 verkauft. Fans aus 212 Ländern haben Karten erworben, mit den Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko an der Spitze der Käufer.
Publiziert: vor 58 Minuten
Die Fussball-WM hat die Millionenmarke bei den Ticketverkäufen geknackt.
In der Mitte September gestarteten ersten Runde sind mehr als eine Million Tickets für die Fussball-WM 2026 im kommenden Sommer verkauft worden. Das teilte die Fifa am Donnerstag mit. Und das, obwohl die Ticketpreise im Vergleich zur WM in Katar massiv erhöht wurden.

Demnach haben Fans aus 212 Ländern und Gebieten Eintrittskarten für die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko erworben. Im Ranking liegen die drei Gastgeberländer vorne, gefolgt von England und Deutschland. Die erste WM mit 48 Teams findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt.

Bislang nur mit Visa-Karte möglich

In der ersten Verkaufsrunde waren Ticketanfragen nur mit Visa-Karten möglich, der Sponsor des Weltverbands hatte Exklusivrechte. Die nächste Verkaufsphase startet am 27. Oktober. Dann beginnt die Anmeldefrist für die Frühticket-Runde mit Einzeltickets für alle 104 Spiele sowie Spielort- und Teamtickets. Die dritte Phase folgt nach der Gruppenauslosung am 5. Dezember, dann sind Bewerbungen für konkrete Duelle möglich.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
5
9
2
Slowakei
Slowakei
4
3
9
3
Nordirland
Nordirland
4
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-9
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
6
10
2
Ukraine
Ukraine
4
1
7
3
Island
Island
4
2
4
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
-9
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
15
12
2
Türkei
Türkei
4
3
9
3
Georgien
Georgien
4
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
4
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
7
10
2
Ungarn
Ungarn
4
1
5
3
Irland
Irland
4
-1
4
4
Armenien
Armenien
4
-7
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
6
26
18
2
Italien
Italien
6
10
15
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
7
-10
4
5
Moldawien
Moldawien
6
-22
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
6
18
18
2
Albanien
Albanien
6
3
11
3
Serbien
Serbien
6
0
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
7
-12
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
