Trotz massiv erhöhter Preise wurden in der ersten Verkaufsrunde über eine Million Tickets für die Fussball-WM 2026 verkauft. Fans aus 212 Ländern haben Karten erworben, mit den Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko an der Spitze der Käufer.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der Mitte September gestarteten ersten Runde sind mehr als eine Million Tickets für die Fussball-WM 2026 im kommenden Sommer verkauft worden. Das teilte die Fifa am Donnerstag mit. Und das, obwohl die Ticketpreise im Vergleich zur WM in Katar massiv erhöht wurden.

Demnach haben Fans aus 212 Ländern und Gebieten Eintrittskarten für die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko erworben. Im Ranking liegen die drei Gastgeberländer vorne, gefolgt von England und Deutschland. Die erste WM mit 48 Teams findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt.

Bislang nur mit Visa-Karte möglich

In der ersten Verkaufsrunde waren Ticketanfragen nur mit Visa-Karten möglich, der Sponsor des Weltverbands hatte Exklusivrechte. Die nächste Verkaufsphase startet am 27. Oktober. Dann beginnt die Anmeldefrist für die Frühticket-Runde mit Einzeltickets für alle 104 Spiele sowie Spielort- und Teamtickets. Die dritte Phase folgt nach der Gruppenauslosung am 5. Dezember, dann sind Bewerbungen für konkrete Duelle möglich.